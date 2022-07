Con la salida de "El Chavo del 8" y la obra de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" de las cadenas de transmisión, llegaron sentimientos encontrados. Hay quienes se alegraron por no ver más la emisión de un programa que proyectaba y promovía un pensamiento denigrante y arcaico de otra era y hay aquellos que no pudieron contener cierto dejo de nostalgia dentro de su propia realidad por un show con el cual lamentablemente crecieron.

De acuerdo con un artículo de "Filarmónica de las Artes", una de las cosas que más llama la atención es sin duda la canción que pertenecía al "opening" de cada programa y que se volvió un referente cultural tan potente que estamos seguros que mientras lees estas notas, estás escuchando en tu cabeza la tonadilla con la que presentaban a los personajes.



Por muy increíble que parezca esta canción no fue hecha específicamente para la comedia popular que todos conocemos. Su versión original es una sección de una pieza bastante famosa de un compositor de otro tiempo: Ludwig van Beethoven.

En realidad, el nombre de la pieza original es seguro que ya lo hayan escuchado antes pues, con un estilo turco, Beethoven compuso la Sonata para piano no. 11 en la mayor, coloquialmente conocida como la célebre "Marcha Turca". Probablemente es una de sus obras más famosas escrita para piano y se cree que fue compuesta en algún lugar de Alemania.

La obra en cuestión consta de tres movimientos y ha sido analizada diversa y minuciosamente por varios musicólogos a través de la historia. Claro, se trata de uno de los mejores compositores de todos los tiempos.

Sin embargo, antes de llegar a su destino final, la obra sirvió de inspiración para componer "The Elephant Never Forgets", un tema del francés Jean Jacques Perrey publicado en su álbum Moog Indigo de 1970. Se trató de un arreglo de la "Marcha Turca" con ciertos dejos de sintetizadores y una estructura más sencilla con una instrumentación jocosa.

Consecuentemente, se lanzó el programa de Roberto Gómez Bolaños que logró ser un éxito rotundo en países de habla hispana y cuya canción del "opening" era nada más y nada menos que la versión de Jacques Perrey sin un solo cambio en sus arreglos.

Hoy en día resulta muy popular encontrar canciones de nuestros grupos en una serie televisiva. Es decir, ¿te imaginas a Dark sin Apparat o a The Umbrella Academy sin la música de Gerard Way? Por supuesto que no... pero esos eran otros tiempos y así fue como un buen día a Gómez Bolaños (y de paso a Televisa, Univisión y Galavisión) pues se le ocurrió que era una grandiosa idea hacer uso de estos recursos sin el pago por regalías o los derechos de autor correspondientes.

En 2009 se hizo la demanda y un año después se resolvió con una compensación por evasión de pagos de derechos de autor. Pues resulta que "The Elephant Never Forgets" no fue la única canción de Jacques Perrey que usó para sus programas.