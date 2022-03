Qué pena que Mauricio Martínez se avergüence de México

La mañana del jueves 10 de marzo de este 2022 mientras estaba revisando mis correos me topé con un e-mail que me dejó sorprendido pues realmente no lo esperaba. Resulta que después de casi dos años me escribía Mauricio Martínez a quien conocí cuando formó parte de Myst, un espectáculo para el que trabajé y del que Mauricio era parte del elenco.

Realmente lo conocí poco, es de esos cantantes que solamente les hablan a los jefes y si tú eres uno de los tantos empleados pues ni te toman en cuenta, ya estoy acostumbrado a este tipo de personas en 35 años de trabajar en este negocio. Era el "estelar" de las noches de Myst, aunque antes de él, o al mismo tiempo, figuraron verdaderas estrellas de la música como Chantal Andere y Stephanie Salas. A Mauricio le daban este lugar pues era medio conocido. Hablaba poco y era muy coqueto, siempre dispuesto a intercambiar charlas con quien le brillaban los ojitos.

Uno de los fines de semana faltó a una función, asegurando que estaba muy enfermo y como RP del espectáculo decidí comentarlo con algunos medios, no tardó en llamarme para reclamarme y amenazarme con que podría perder mi empleo. Su actitud prepotente y majadera no me extraño, así suelen ser las personas que viven con inseguridad.

Mauricio venía de participar "Operación Triunfo" el reality que hizo Televisa y en dónde ni siquiera ocupó uno de los tres primeros lugares, vale la pena recordar que en ese año TV Azteca aplastó a cualquier reality de la TV con "La Academia", tanto que prácticamente el otro desapareció.

Mauricio pasó sin pena ni gloria, por que Myst es un espectáculo que es la estrella por si mismo. Hoy a más de seis años de estar en cartelera sigue triunfando sin necesidad de tener un nombre en la marquesina que atraiga al público y menos un cantante de medio pelo.

Pasó el tiempo y en plena pandemia me encontré con este TW en el que de manera... pues vean lo que escribió:

Claro que le respondí y me sentí ofendido pues soy una persona agradecida y sí me molestó, en realidad era bastante ofensivo e inadecuado, muy a su estilo pues es bien sabido que Mauricio tiene estos ataques de ira y tristemente está resentido con la vida. Me respondió y de arrastrado no me bajó, entonces intercambiamos tweets de odio. Fue grosero y mal agradecido especialmente porque en algún momento si fue parte de un proyecto de Azteca, aunque lo niega. Y bueno, dos años después recibo este correo, en el que escribo al calce con mayúsculas algunos comentarios que me vienen a la mente:

De parte de Mauricio Martínez

Estimado Ernesto,

Antes que nada espero que estés muy bien. Te saludo desde Nueva York; llevo meses queriéndote escribir.

ME LLAMA LA ATENCIÓN QUE ACLARE QUE ESCRIBE DESDE NUEVA YORK

Aunque hace años que no hablamos y realmente no somos amigos, tengo un grato recuerdo de las pocas semanas que trabajamos juntos en MYST antes de mudarme a NY en el verano del 2016. Y por eso quiero ofrecerte una sincera disculpa por nuestro último intercambio en Twitter hace 2 años.

CIERTO NUNCA FUIMOS AMIGOS Y NO TENGO BUENOS RECUERDOS PUES SU TRATO A MI PERSONA NO FUE EL MEJOR. INSISTE EN QUE SE MUDÓ A NY

Soy el primero en reconocer que estuve a la defensiva y me pasé; fui grosero y estuve fuera de lugar. Me ganó el ego. Por eso te pido una disculpa.

DISCULPA ACEPTADA. CLARO, SU EGO ES ENOOORME

A mediados del 2020 tuve una serie interminable de tuits muy desafortunados, de los cuales hoy me avergüenzo bastante. Me he disculpado públicamente por la mayoría. Me pasé, nada excusa mis tuits.

COMO NO IBA A RECIBIR TUITS DESAFORTUNADOS DESPUES DE TODAS LAS MAJADERÍAS DE LAS QUE MUCHOS FUERON OBJETO. A VER SI NO LE PASA ESTA VEZ TAMBIÉN

Ese año, como bien sabes, todo estaba muy a flor de piel con la pandemia (más en NY) y aunque esté de acuerdo o no con la ya muy conocida, comentada y controversial postura de tu jefe en la pandemia, nada excusa mi agresión ni falta de respeto y por eso, te ofrezco una disculpa sincera.

NOTEMOS NUEVAMENTE SU INSISTENCIA EN NY

Yo no trabajo ni he trabajado en Azteca, no les debo nada ni ustedes a mí. Y ya ni vivo en México. Pero la verdad no me gusta estar en conflicto o en malos entendidos con gente a la que le tengo cariño. Y tú eres una de esas personas, al igual que Paty y todos en Ventaneando.

GENERALMENTE NO ANDO ACARREANDO CONFLICTOS Y MALOS ENTENDIDOS, NO ME TOMO LAS COSAS PERSONALES Y ES ALGO QUE YA PASÓ Y NI ME ACORDABA, ES TERRIBLE VIVIR CON EL RESENTIMIENTO HACE DAÑO Y ENFERMA

Desconozco la razón por la cual me haya bloqueado la cuenta de Ventaneando en Twitter hace años y aunque me parezca innecesario, están en su derecho. No obstante, agradezco todo el apoyo que recibí de su parte en el pasado. Siempre.

AHORA, SI ESTÁ BLOQUEADO O NO EN EL TW DE VENTANEANDO QUÉ MÁS LE DA, AL CABO EL VIVE EN NUEVA YORK Y TIENE UNA VIDA ALLÁ. POR QUÉ SE PREOCUPA TANTO POR ESO.

Quise escribirte esto de corazón y sin esperar nada a cambio. Lo poco que te conozco, siempre me caíste bien y además respeto mucho tu trabajo.

CLARO QUE RESPETO TAMBIÉN TU TRABAJO Y ESPERO LOGRES LO QUE EN MUCHO TIEMPO HAS INTENTADO SIN ÉXITO.

Recibe un abrazo fuerte desde Nueva York,

OTRA VEZ NUEVA YORK, YA ENTENDÍ QUE VIVES ALLÁ. RECIBE UN ABRAZO FUERTE DESDE MÉXICO, QUE VIVO ACÁ

De corazón,

Mauricio Martínez

Me cayó bien el detalle y luego supe que mandó correos similares a otras personas. Pasaron unas horas para descubrir la verdadera intención del correo que tenía jiribilla. Una serie de declaraciones llenas de rencor, lastimosas y que sinceramente dicen mucho de su verdadera personalidad. Por eso #YoNoTeCreoMau

Oportunamente se subió al barco de Sasha Sokol para declarar que el también había sido abusado sexualmente. Seguramente sintió que era el momento de decirlo o aprovechó para hacerse más ruido afianzado a una personalidad. Si lo hubiera hecho solo quién sabe si hubiera tenido el eco esperado. No voy a entrar en detalles sobre si fue abusado o no. Respeto mucho esta situación y se lo difícil que es enfrentar este tipo de cosas que he vivido muy de cerca. Pero si ya tenía 23 años, como que estaba bastante grandecito como para decir NO. Hay una línea muy delgada en estos asuntos, sobre todo cuando tiene que ver con la idea o ilusión de una persona para formar parte de un grupo musical y hacerse famoso.

La noticia detonó toda clase de comentarios, unos a favor y otros en contra. Mauricio Martínez enardecido y fuera de si, se encargó de hacer más grande el asunto lastimando, ofendiendo y denigrando a la gente olvidando y haciendo a un lado el objetivo principal que era su denuncia de acoso.

A esto, vinieron declaraciones en un IG en vivo todavía más lamentables que lo hundieron cada momento. El "en vivo" que hizo, empezó presumiendo y haciendo hincapié de su departamento en "Manhattan, Nueva York", esta vez refiriendo los motivos por los que no vive en México.

Verdaderamente es triste escuchar todo el rencor que tiene contra México, debe ser por que nadie reconoció su talento o por que en realidad nadie vio que lo tenía. Como era de esperarse los medios lo buscaron para entrevistas en las que más que hablar del terrible suceso de "acoso o violación" se dedicó a echar mierda a todos olvidando su verdadero objetivo.

Muy nervioso, titubeante, comenzó hablando del problema del acoso y la violación asegurando que los medios en México no sabemos manejarlo, que es muy triste darse cuenta la manera en que tratan el asunto: "Es muy distinto como se trata en Estados Unidos" y prosiguió "Los medios en México no saben manejarlo, no conocen, es muy triste darse cuenta y te dicen que sangrón, que mamón. Comparas como tratan el tema en Estados Unidos y como lo tratan en México. Nos falta mucho como sociedad en México para entender un tema así. La prensa amarillista es terrible y vergonzosa. Me avergüenzo de ser mexicano, esto no pasa en EU estamos en otro nivel me mude aquí y me siento más cómodo, más libre."

Woow con esto lo dice todo y dice mucho. Qué pena que se avergüence de México y de ser mexicano. Que bueno que se fue a vivir a Estados Unidos y que se quede allá. Y te tengo una muy mala noticia Mau, si vas a denunciar y demandar lo tendrás que hacer en México. Y si tienes las pruebas, hazlo, que no quede impune el abuso del que fuiste víctima, pero lamentablemente tendrás que venir a este país que tanto te disgusta que tanto desdeñas. Es lamentable que digas que en México existe un sistema arcaico que protege a abusadores.

Es lamentable también que en medio de todo esto embarres a muchas personas por expresar sus opiniones y por no estar de acuerdo con ellas las insultes y amenaces. Pero también descubro que es por colgarse nuevamente de gente de renombre por eso #YoNoTeCreoMau. Enfócate en defender tus derechos, en poner tu denuncia y dejarte a amenazas veladas pues tú mismo lo dices: "El que se mete conmigo... hasta las últimas consecuencias". O mejor dedícate a triunfar en Nueva York, aunque lo dudo, pues si lo estuvieras haciendo no estarías ocupándote de estas cosas.