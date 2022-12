La agrupación argentina de rock y ska Los Caligaris anuncaron la la desvinculación de Federico Zapata, trombonista que atacó a aficionados mexicanos.

Esto se da después de la polémica que se generó el fin de semana pasado cuando el analista Paco Villa, analista de TUDN señaló que el arquero de argentina Emiliano "Dibu" Martínez lo calificó como "el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe".

Integrante de Los Caligaris ofende a mexicanos

Las palabras ofendieron a Federico quien respondió con un fuerte mensaje:

"Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota... Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá son extranjeros... Marica", escribió Zapata.

El miembro de Los Caligaris borró su tuit y compartió un par de palabras a modo de disculpas, sin embargo, las cosas no venían bien después de lo ocurrido.

Despiden a integrante de Los Caligaris

"Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir".

Ante esto, la banda argentina respondió:

"Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicado por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente.

"Ante tal situación anunciamos la DESVINCULACIÓN de la banda de este integrante, ya que sus declaraciones llenas de violencia no nos representan", se puede leer en su publicación.

"México es patria y cada mexicano un hermano. Si tocan a México nos tocan a nosotros".

Tras los hechos, el pasado 20 de diciembre el nombre de Los Caligris apareció en los primeros lugares de tendencias en Twitter. Y en consecuencia, al hacer enojar a muchos fans, la agrupación decidió despedir al integrante.

"Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver, y realmente me expresé mal , no hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo malo", escribió Federico Zapata al final.

