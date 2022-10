Tras la muerte de su madre, la hija mayor de Amparín Serrano comunicó a sus seguidores que estará un mes en un centro donde recibirá ayuda psicológica.

Minnie West dio a conocer a través de Instagram que ingresó a un hospital psiquiátrico para enfrentar la pérdida de su madre, que le causó estragos a su salud emocional.

"A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental!".

"Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola!, y esto es mi último recurso. La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla.", escribió Minnie.

Desde que murió Amparo Serrano, la actriz de La boda de mi mejor amigo ha hablado más y abiertamente sobre cómo ha enfrentado esta pérdida.

La muerte de Amparo Serrín

Amparo Serrano, Amparín, fue la creadora de Distroller, una marca de juguetes que logró el éxito gracias a su creatividad, figuras y colores, dentro de una línea de gráficos, muñecos, productos y personajes como la Virgencita Plis y la muñeca Chamoy.

La creadora de Distroller murió justamente en su casa después de su sufrir un accidente con su sillón-elevador que tenía en una biblioteca

"El psiquiatra me dijo que estoy viviendo algo llamado 'simbiosis', como si separaras a unas siamesas y una no sobrevive, la otra vive pensando que no puede vivir porque se murió la mitad de ella. Es verdad, no puedo vivir y no veo la vida sin ti!", escribió en otro de sus posts.

aemz