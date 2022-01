¿Qué...? Ninel Conde recomienda a niños su producto para bajar de peso

Ninel Conde de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán por recomendar su producto para bajar de peso a niños, y es que la actriz usó su perfil de Instagram para hablar de unas gotas que contienen extracto de granos de café verde y que, asegura, aceleran la digestión y reducen las ansias de comer.

Sin embargo, causó molestia y desconcierto entre sus seguidores, que la famosa recomendara este producto milagro a menores de edad, ya que algunos ingredientes fueron considerados inapropiados para niños y adolescentes.

"Me tomé mis gotitas para controlar el hambre y la ansiedad [...]. Son 100% naturales, así que niños de 14 años en adelante, una cosa así, pues muy bueno. Les ayuda con todo, te ayuda a ir al baño mejor, si vas al baño más no engordas tanto", dice la cantante en el video.

Las gotas que promociona la también cantante contienen extractos de granos de café, extracto de garcinia Cambogia Fruit, Té verde, mango africano y otras esencias frutales, según lo que ella misma menciona. Sin embargo, los internautas han señalado que la cafeína puede llegar a ser perjudicial para los menores. Además, comentaron que no es sano motivar a los niños a que pierdan peso o incluirlos en los estándares de belleza que promociona Ninel.

¿LA CAFEÍNA ES PERJUDICIAL A LA SALUD DE LOS NIÑOS?

En el programa de espectáculos "Chisme no like", los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain hablaron del tema y citaron a la Administración de alimentos y medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), la cual señala que los alimentos que contienen cafeína estimulan el sistema nervioso central y pueden provocar el aumento de la presión arterial por lo que no se recomiendan que lo consuman niños.

"Este es un producto que tiene un contenido en cafeína, la cafeína es uno de los productos que va a estimular el sistema nervioso central y a su vez otro tipo de enfermedades como, por ejemplo, el aumento de la presión arterial que es muy temida y que puede llegar a provocar grandes efectos, de los cuales puede ser bastante riesgoso un tipo de medicamento que contenga cafeína a un niño", comentó el doctor Cristian Pérez, invitado al programa. El especialista enfatizó que todos los productos médicos que sean para perder peso no están permitidos para niños.

(Imelda Téllez)