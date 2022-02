¿Qué fue lo que pasó en realidad con "Superholly" y el programa "Hoy"?

Hace unos días el programa "Hoy" anunció la participación de la influencer, Superholly que generando gran curiosidad entre los fans del matutino de Televisa, tras toda la polémica que se generó por las declaraciones de Galilea Montijo.

"A los fans de @superholly. Queremos aclarar que le hicimos la invitación para asistir al Programa Hoy por medio de su oficina, quien confirmó a esta producción su participación. Sin embargo, el lunes siete de febrero cancelaron su visita, los promocionales ya se habían grabado y por ello salieron al aire", indicó el programa "Hoy" en sus redes sociales.

Además, añade que las puertas están abiertas en caso de que la youtuber quisiera participar en la emisión, en la cual posiblemente compartiría cámaras con Galilea Montijo, quien hace unos días tuvo un desafortunado comentario contra Holly, en su afán de defender a Yalitza Aparicio de la crítica por su pronunciación en inglés.

Desde que el anunció salió al aire, los casi cinco millones de seguidores que suma Superholly en las distintas redes sociales, comenzaron a bombardearla con mensajes sobre su participación; por lo que Superholly desmintió haber pactado un encuentro con la producción.

SUPERHOLLY RESPONDE AL COMUNICADO DEL PROGRAMA HOY

Tras el comunicado, la youtuber reclamó a la producción lo que considera un afán de querer dejarla mal ante el público:

"Mi gente, estoy un poco confundida... No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré. Nuevamente, esto NO ES CIERTO."





Cabe destacar que los seguidores de la creadora de contenidos, popular por protagonizar varios memes sobre cómo deben pronunciarse diversas marcas; no quedaron muy conformes con la respuesta de la producción e incluso hay quienes han dejado evidencia de haber sido bloqueados por la presentadora Galilea Montijo al solicitarle una disculpa por su comentario en semanas anteriores.

Bastaron unos minutos para que los videos del anuncio de Superholly en "Hoy" fueron bajados de las redes sociales después de que la influencer negó haber sido invitada, sin embargo, usuarios recuperaron el material.

Como era de esperarse, Superholly no estuvo en el programa "Hoy", Sin embargo, el programa de Televisa emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que afirmaban que sí habían hecho la invitación a Superholly a través de su oficina, y que de hecho estaba confirmada su participación, sin embargo, cancelaron de último momento,

"¿CÓMO SE ATREVEN A DECIR QUE MI OFICINA CONFIRMÓ? ¿A quién contactaron? Muestren pruebas. Qué ganas de hacerme quedar mal", escribió en Twitter.

Los fans de Superholly rápidamente salieron en defensa de la influencer y le han mostrado su apoyo ante esta controversia que ha sido tendencia desde este 7 de febrero.

Los usuarios acusan al programa Hoy de querer calmar la polémica que se causó a raíz de un comentario de Galilea Montijo contra la influencer, hecho que habría causado este pleito entre el programa y Superholly.

(Azucena Uribe)