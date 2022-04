¿Qué es el Body Shaming y a qué famosas ha afectado?

Seguramente alguna vez recibido algún comentario acerca de tu cuerpo como por ejemplo "estas muy delgada, deberías subir de peso", "has subido mucho de peso" o "estás muy bajita, deberías de usar tacones" comentarios que por supuesto tu no has pedido.

¿Qué es el Body Shaming?

El Body Shaming o humillación corporal es un término anglófono que significa "avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su cuerpo" esta práctica se puede hacer a través de redes sociales en donde constantemente señalan las "imperfecciones corporales", también suele darse más hacia las mujeres.

La humillación corporal ha existido desde tiempos remotos con la idea de que para ser felices debemos de cumplir un estándar de belleza que ya estaba predeterminado en la sociedad, dicha práctica ha traído graves consecuencias para las víctimas.

¿Qué famosas han sido víctimas del Body Shaming?

Selena Gómez

La famosa cantante Selena Gómez ha sido victima de esta práctica desde el inicio de su carrera, la cual recibe críticas por su peso.

A través de las redes sociales de Selena se puede ver como le responde a sus haters que suelen atacarla de mil formas hacia su cuerpo una de ellas por "no cumplir los estándares de belleza de una famosa"

Danna Paola

Otra lamentable victima es Danna Paola quién a finales de febrero pasado manifestó su hartazgo por sufrir "Body Shaming" tanto por el público como por los medios de

comunicación.

En su cuenta de Twitter confesó que en todas las entrevistas intenta darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios que ha tenido su cuerpo porque es un tema difícil para ella y más cuento los medios de comunicación la señalan.

Camila Cabello

Hace un tiempo salieron a la luz fotografías de Camila Cabello en la playa con un bikini a lo cual el público la critico duramente ya que no mostraba un abdomen plano ni piel tersa como comúnmente solía hacerlo.

Ante los comentarios tan desagradables sobre su cuerpo Camila declaro mediante su cuenta de Instagram que no está en guerra con su cuerpo, sino más bien esta agradecida con él.

Billie Eilish

En mayo del año pasado la ganadora al Oscar por "Mejor canción original" fue blanco de críticas por aparecer en la portada de la revista Vogue en la que lucia atuendos ajustados a lo que normalmente no utiliza.

A la gente no le pareció su apariencia comentando que ese cuerpo no era ideal para ese tipo de ropa, Billie Eilish esta en contra de la sexualización razón por la cual prefiere utilizar ropa holgada a pesar de que también es criticada por ello.

Adele

La cantante británica Adele ha tenido que lidiar con las críticas con su cuerpo, en un inicio por tener sobrepeso y después por haber bajado mucho de peso.

Sin embargo, la cantante no se fija en ello pues prefiere concentrarse en ella misma y las canciones que les ofrece a sus seguidores.

(Karen Manjarrez)