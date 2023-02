Verdades y mentiras del caso Yuridia

Sin el afán de satanizar a las redes sociales, me gustaría empezar destacando cuánto daño ocasionan hoy a la sociedad de nuestro país especialmente a los jóvenes, lo que me hace pensar seriamente ¿hasta dónde va a aguantar la cuerda antes de que se reviente? ¿cuáles serán las consecuencias de este terror cibernético que pone a todos en contra de todos?

Sinceramente ya llegamos al límite y si bien Twitter, TikTok y culaquier otra red social reconocida fueron creadas para acercar a la gente, para acabar con las fronteras, para globalizar al mundo, para informar, entretener y divertir hoy se han convertido en el basurero de muchos que buscan descargar frustraciones, envidias, odios y amarguras casi siempre en el anonimato...

Es muy claro que se deben legalizar de inmediato el uso de las "redes sociales" y no permitir que existan cuentas anónimas, gente que se esconde detrás de un teléfono o una computadora para agredir y molestar a quien le venga en gana. Patanes que ofenden y lastiman sin pensar siquiera que cualquiera de ellos también tiene padres, madres, hermanas, hermanos, esposas, esposos, hijos, amigos y en menos de lo que imaginan hasta ellos serán las víctimas de otros. Ya no hay límites.

Es increíble que cualquier persona sin el más mínimo grado de preparación académica o educación se sienta con el derecho y la capacidad de opinar sobre cualquier asunto. A las nuevas generaciones ya no se les puede decir nada pues todo les parece ofensivo. Son capaces de juzgar a sus propios padres y han perdido el respeto por los maestros y la gente adulta. Hoy todos quieren ser influencers o youtubers por que "con eso se gana mucho dinero, rápido y fácil". Tendría que haber una carrera profesional para que la gente se dedique a esto, aprender ética y valores morales para trabajar con integridad y respeto.

Vivimos en los tiempos de lo absurdo. La falta de atención de los padres, que también se enfrascan en las redes, vienen a reforzar estos problemas. Ahí tenemos los retos que organizan en las escuelas y suben a las redes como el ahorcarse a ver cuanto aguantan antes de desmallarse, o robar las pastillas de Clonazepam para ver quien aguanta más tiempo despierto. Y luego nadie sabe nada, o nadie dice nada.

ACOSO CIBERNÉTICO E INCITACIÓN AL ODIO CONTRA LOS CONDUCTORES DE VENTANEANDO

En ningún momento pretendo ser el defensor de los conductores de Ventaneando luego de lo ocurrido hace algunos días con la cantante Yuridia, lo que provocaron sus comentarios se convirtió en acoso cibernético e incitación al odio y hasta podría llegar a denunciarse. Si bien Pati Chapoy comentó en una dinámica organizada por El Escorpión Dorado, las razones por las que la cantante no daba entrevistas al programa y los comentarios que hace 20 años hizo respecto a la joven, ello no significa que la estaba agrediendo y mucho menos ofendiendo, simplemente señalaba un acontecimiento del pasado.

Con el afán de aclarar lo ocurrido y en ausencia de la titular del programa, los demás conductores, -Daniel Bisogno, Linet Puente, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda- hicieron comentarios tratando de explicar a la gente lo ocurrido.

Con todo y eso Chapoy, a su regreso, ofreció una disculpa pero queda claro que el mundo de las redes sociales es complicado pues o no entienden el mensaje, quieren escuchar lo que le desean o la gente tienen la necesidad de querer ser dueños de la verdad absoluta y por ello sacan las cosas de contexto.

Es bien fácil: ocurrió un suceso, se disculparon y así termina el comunicado. Pero no, a la gente le gusta buscarle "tres pies al gato", como coloquialmente dicen. Al final nadie queda conforme. Ejemplos hay muchos: que si Rihanna estaba gorda, que si le quedaba grande el saco, que si fue una porquería el medio tiempo del Super Bowl... En otras palabras nada es suficiente porque la gente no escucha, no lee, no se informa, se dejan ir por cualquier cosa que medio ven o escuchan, sin comprobar ni analizar, para lanzarse a lo estúpido a hacer toda clase de comentarios abusivos, absurdos, mala leche, mal intencionados, groseros y ofensivos.

Triste pero hasta los comunicadores y representantes de otros medios se lanzaron a hacer envidiosas declaraciones por que no han podido competir con este programa que tiene muchos años de experiencia y prestigio. Lo bueno es que gracias a las redes todos los bocones que hablaron de más recibieron su merecido por que bien reza el refrán "El pez por su boca muere".

NO DEBEMOS NORMALIZAR LA GORDURA

Y miren quien lo dice... He sido gordo casi toda mi vida, a veces con muchos kilos demás y otras logrando, después de innumerables dietas, bajar de peso que me hacía sentir bien. En realidad es difícil vivirlo pues nunca dejas de ser "el gordo", "el gordito simpático" entre otros muchos calificativos que a veces te hacen sentir mal pero para eso existe la autoestima, la ayuda profesional, terapias que te ayudan a salir adelante y es un hecho que casi todas las figuras públicas, los artistas y cantantes recurren a esta ayuda pues no es cualquier cosa enfrentarse a la fama.

En los últimos años la gordura ha crecido en todo el mundo y es que llegar a comer en exceso si bien resulta ser un buen paliativo para la ansiedad y la angustia, termina convirtiéndose en un serio problema para quien lo padece.

MICHELLE RODRÍGUEZ Y SUS FOTOS EN MARIE CLAIRE

En fechas recientes la revista Marie Claire publicó en su portada a la actriz y comediante Michelle Rodríguez, quien muy segura de sí misma dijo: "mi cuerpo es bello, mi cuerpo existe, mi cuerpo siente. Lo amo y no lucho contra él, mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es la revolución".

Ante estas declaraciones se creó una fuerte polémica pues aseguraron que estamos romantizando la obesidad. Sin embargo una de las principales controversias que giraron en torno al tema es que la obesidad no es buena para la salud física. Tener sobrepeso provoca presión arterial alta, diabetes tipo dos, enfermedades coronarias, ataques o derrames cerebrales, enfermedades de la vesícula y es una de las principales causas de muerte en el mundo. Es cierto que no es una crítica a su cuerpo, sino un llamado de atención para cuidar su salud.

NOS ESTAMOS LLENANDO DE GORDOS

Según el Atlas Mundial de la Obesidad la próxima década habrá alrededor de 6.7 millones de niños y jóvenes mexicanos entre los 5 y los 19 años con este problema de salud al que todo el mundo le teme. La obesidad es ya una de las peores pandemias no contagiosas en la historia de la humanidad. En 2020 habían 1079 millones de personas con algún tipo de obesidad y esta cifra prevén que crecerá y será más grave para el 2030.

Los mexicanos ocupamos el quinto lugar en la tabla de países que tienen mayor población con este problema en el mundo y se espera que en los próximos años el 36.8% de la población adulta mexicana padezca de obesidad es decir más de 35 millones de personas.

TODO EL MUNDO HABLA DE "LA BALLENA"

Actualmente una de las cintas más comentadas del cine internacional es la protagonizada por Brendan Fraser "The Whale". En la cinta Fraser interpreta a un hombre con sobrepeso que busca reconectar con su hija tras un fatal diagnóstico médico. Para esta película el actor tuvo que cargar más de 200 kilos de prótesis en todo el cuerpo para interpretar a su personaje que le ha valido las mejores críticas de la prensa especializada y también puso su nombre del actor en la lista de los candidatos para ganar el Oscar.

Luego de una exitosa carrera en el cine siendo uno de los galanes más cotizados Fraser se retiró para vivir en una granja y cuidar a sus hijos, esto le trajo fuertes depresiones y un sobrepeso que lo llevaron a someterse a operaciones de rodillas. De pronto, un reconocido productor lo buscó para este personaje que lo llevó a retomar su carrera con verdadero éxito.

Los mejores comentarios no se hicieron esperar y los premios y las nominaciones llegaron de inmediato. El discurso de Brendan era alentador para toda la gente que sufre estos problemas: "Si eres como Charlie el personaje que interpreto en "La Ballena" quiero que sepas que puedes luchar contra la obesidad o te sientes en medio de un mar oscuro quiero que sepas que también puedes tener la fuerza para ponerte de pie y caminar hacia la luz, van a suceder cosas buenas".

El actor conmovió a muchos pero no pasó mucho tiempo para que en las redes sociales lo atacaran asegurando que era un mentiroso, que nunca ha estado gordo, que uso prótesis para interpretar a su personaje y que sus declaraciones no eran sinceras. De la noche a la mañana de ser el ás admirado, se convirtió en el más odiado y mentiroso. Nuevamente las redes sociales.

"The Whale" narra la historia de Charlie, un profesor de inglés solitario con obesidad mórbida pues es adicto a la comida causada por odios y arrepentimientos y falta de autoestima, ya esta en cartelera y es una invitación para que la gente la vea y haga sus propios juicios.