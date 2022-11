Daniel Radcliffe, actor que dio vida al personaje de Harry Potter, habló de JK Rowling y sus comentarios transfóbicos, expresando su postura la primera vez que se desató la polémica con la autora.

Mientras la escritora y creadora del mundo de magos sigue siendo tendencia por su hostilidad a las personas transgénero, muchos de los actores que dieron vida a sus personajes en la saga Harry Potter.

"Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que JK [Rowling] o yo".

En 2020, Radcliffe publicó un comunicado contra las ideas de Rowling a través de The Trevor Project, una ONG que apoya a los jóvenes LGTB en EE UU y con la que colabora habitualmente.

Aseguró que, si dio su opinión en ese entonces, fue para dejar muy claro que él está del lado de la comunidad LGBTQ+, pues desde que participó en la saga de Harry Potter, ha conocido a muchas personas que le han comunicado cómo las historias del "niño que vivió" les ayudaron a identificarse como son.

"La razón por la que sentí la necesidad de decir algo cuando lo hice fue porque, sobre todo desde que terminé Harry Potter, he conocido a muchos niños y jóvenes queer y trans que se identificaban enormemente con Potter", dijo Radcliffe. "Y al verlos heridos ese día, quería que supieran que no todo el mundo en la franquicia se sentía así. Eso era realmente importante".

Otros artistas que respondieron

Incluso Eddie Redmayne, que interpreta a Newt Scamander en la saga Animales fantásticos mostró su apoyo a las personas trans. "No estoy de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres transgénero son mujeres. Los hombres transgénero son hombres. Y las identidades no binarias son válidas".

Recientemente, Ralph Fiennes, Voldemort en la franquicia, ha defendido a Rowling. "El abuso verbal contra ella es asqueroso. Es espantoso. Puedo entender que una parte está muy enfadada sobre lo que dice sobre las mujeres. Pero no es una fascista obscena de extrema derecha. Es solo una mujer diciendo: 'Soy mujer y me siento mujer y quiero poder decir que soy mujer'. Y entiendo de dónde viene. Aunque no soy una mujer".

aemz