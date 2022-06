¡Que chingón! ¡Lora para presidente!

Considerado el pionero de la libertad de expresión pues sus rolas están llenas de verdades sociales y políticas, en las últimas semanas se ha colocado en el ojo del huracán luego de dar a conocer lo que hizo durante la pandemia y presentar su nueva producción musical "Que chingón", de la que se desprende el tema "No quiero ser Presidente" con el que al parecer ha removido conciencias y polemizado entre sus seguidores y quienes no lo son también.

Para el 2 de diciembre, de este año, José Alejandro Lora Serna mejor conocido como Alex Lora, llegará a los 70 años de vida, de los cuales desde 1968 se ha dedicado a la música y hoy por hoy es uno de los íconos del rock en nuestro país y en América Latina. Su estilo, la manera de componer, sus inigualables interpretaciones, su carisma y ser considerado un defensor de las causas nobles lo colocan en el aprecio y cariño de todos los mexicanos y en uno de los autores mas respetados en la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Después de 49 años, Lora fue reconocido como Poblano Distinguido, en su estado natal, y ya tiene una estatua en el Barrio de Analco por 50 años de ininterrumpida trayectoria.

Su camino en la música no ha sido fácil, logrando conquistar otros países hasta lograr ser el portador de la Antorcha Olímpica en un poblado de Oxford en las Olimpiadas de Londres 2012. Lora igual canta en el Auditorio Nacional o el Palacio de los Deportes que en Centros de Adaptación Social, para varones, mujeres y tutelares con su rocanrol llevando libertad y música a quienes están recluidos.

Y aunque quizá no es de todo su agrado, hoy Lora no es sólo conocido por su estilo musical si no también porque todo el mundo en la calle le grita "¡SUEGRO!" y es que con en el monumento de hija que procreó con Chela Lora, su "Domadora", las miradas principalmente de los hombres se han colocado en Celia, quizá por aparecer mostrando sus encantos en la revista del conejito.

Sorpresivamente las críticas lo han alcanzado recientemente, pues sus comentarios contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en redes sociales ha dividido opiniones pues mientras unos aplauden su postura otros lo critican.

DURO CRÍTICO DEL GOBIERNO DE AMLO

Cuestionado por Adela Micha al respecto y también sobre cómo ha llevado la pandemia, Lora respondió...

-Esta temporadita cuando estuvimos en la "cuarentena" mi Domadora y yo lo que estuvimos haciendo para llevárnoslas a toda madre, fue ver series -y la periodista le cuestionó ¿Cuáles has visto, cuál es la que más te ha gustado?- A lo que respondió: "la serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. Y sabes qué tiene de bueno esta serie, que aunque no veas los capítulos de todas maneras te enteras que pasó".

Ya antes, cuestionamos al autor de ADO, sobre uno de los temas que forman parte de su nueva producción:

-Hay un título que me llamó la atención que se llama "No quiero ser Presidente" y hasta nos lo cantó...

Cuando era niño le dije a mi mamá...

Mamá yo no quiero ser Presidente...

Mi jefa inmediatamente me comenzó a preguntar...

Qué ¿estás drogado? ¿estás idiota? ¿estás imbécil? o ¿más turbado? ¿estás pendejo? ¿o tienes mierda en la cabeza?..

No son muchos requisitos mamá, mejor ya no quiero yo no quiero ser Presidente. No, no, no quiero mamá, no quiero ser la burla de la gente yo no quiero ser Presidente...

-Oye Alex, esta letra viene a colación de algo, está reflejando algo de nuestra política actual...

LISTA DE REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE

- Es que en algún momento cuando fui a un programa, no sé qué babosada dije y los camarógrafos empezaron a gritar: "¡Lora para Presidente! y entonces fue lo que le dije a mi mamá... cuando era niño quería ser Presidente... pero mi mamá me dijo todo eso que viene en la rola y pues le contesté... son tantos requisitos que ya no quiero... y de ahí pues nació la idea de una canción, la inventé, muchas de mis canciones la he inventado de un chiste como este. "De un chiste invento una rola o de una rola inventa un chiste" según sea el momento y la situación.

No es de ahora que Alex Lora ha llevado los problemas y las situaciones de nuestro México a la música ya hemos escuchado "Triste canción", "Niño sin amor", "Las piedras rodantes", "Metro Balderas" "Virgen Morena" que ya son de dominio popular e iconos del rock en español.

"¡QUE CHINGÓN!" LORA DE ESTRENO

En 2018 Lora y El Tri festejaron 50 años de formar parte del rock mexicano con un concierto en el Palacio de los Deportes titulado "Medio siglo de historia" y en el 2019 La Sociedad de Autores y Compositores lo reconoció como "El Gran Maestro".

En 2022 está estrenando disco, es el álbum número 53 de la discografía de "El Tri" al que llamó "¡Que Chingón"...

-Vienen rolas de actualidad inmediata como "La misma serie", "Los héroes de blanco", "Sobrevivir", "Los vamos a extrañar" y otras de actualidad que es la raza le han gustado mucho, que desde el momento en que las cantamos ya la raza las tenía en su subconsciente grabadas.

Alex Lora cuenta que la forma en que se ideó esté disco 53 de su carrera fue diferente pues con la pandemia no se metieron todos los músicos al estudio "cuando hicimos el disco no lo hicimos todos juntos, se grabó la guitarra, después el piano, luego la voz, por qué no era que estuviéramos todos juntos, había muchas restricciones por eso fue que los hicimos esa manera"...

Inevitablemente, de ser conocido únicamente como Alex Lora y el líder de El Tri, hoy se ha convertido también en el padre de Celia Lora, que se ha visto envuelta en escándalos mediáticos y hasta ha posado en Playboy como Dios la trajo al mundo. Al respecto la opinión de Lora es interesante pues considera a su hija una adulta y dueña de sus decisiones: "Tu crees que me iba a preguntar, cuando me enteré ya iba en la segunda edición de la revista".

EL SUEGRO MÁS CODICIADO

¿Y que se siente ser el "suegro de México"?

-Me decía un valedor en otra plática, oye es cierto que en las tocadas te gritan "Suegro" y le contesté "Uuuyyy" me gritan hasta de qué me voy a morir, que no me gritan. Pero cuando les me dicen suegro, le digo "así las hago, si quieren pues nada más llenen su solicitud, paguen la cuota, y a ver si en unos 6 u 8 meses les podemos atender".

"A mi y a mi Domadora, nos da mucho gusto ver que todo el mundo está pendiente de lo que hace Celia, todos tiran buena onda, todos están atentos a dónde anda y lo que está haciendo. Para nosotros es un gran orgullo y una satisfacción ver que ella logra sus metas y hace le gusta y lo que quiere hacer tiene jale. Para nosotros es algo mágico, cuando fue la 'cuarentena' nos pasamos dos años sin jale y ella siguió jalando y jalando, incluso a mí me consiguió jale para ir a cantar en una serie y luego para cantarle a unos novios. Hasta hicimos un programa donde nos entrevistábamos los dos es una gran satisfacción ver que ella tiene tantos seguidores haciendo lo que a ella le gusta."

Y ni una línea más!!!