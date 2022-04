Publican video de Lucero en la "cama" con un famoso periodista, que confesó que "sería la envidia de muchos" al encontrarse en uno de los lugares más íntimos con la intérprete, como lo es su cama. Ella agradeció el gesto, y respondió que seguramente "ella también era la envidia de muchas".

Se trata de Alberto Peláez, quien estrenó un nuevo programa en su canal de YouTube titulado, "En la cama con...,", idea de su esposa, Mónika Arredondo en el que deja atrás los conflictos bélicos para refugiarse en las alcobas de los famosos. En la primera emisión tuvo como madrina a Lucero.

En la plática, Alberto cuestionó a la cantante sobre sus gustos en el colchón, a lo que ella respondió entre risas. "me gusta firme, pero con flexibilidad, así como soy yo; suave y tierno". Y en lo que se refiere a la pijama confesó que le gusta la comodidad, pero que tiene sus "prendas lindas cuando tiene que quedar bien con alguien".

Sobre si le cuesta trabajo dormir, respondió que es "de las personas que toca la cama y de inmediato puede dormir". De sus sueños señaló que siempre fueron estar en un escenario, "han sido superados".

LAS CONFESIONES DE LUCERO EN LA CAMA

Lucero dijo que cree que no ronca, pues sus parejas nunca le han reclamado por no dejarlas dormir.

"Creo que no ronco. Mis parejas nunca me lo han dicho, aunque no han sido muchas. Tal vez si estoy muy cansada sí lo hago".

"La Novia de América" reveló que el momento más feliz que ha tenido en una cama fue el tener a sus hijos. Mientras que el más triste, fue superar las muertes de su abuela materna y su padre.

"Creo que finalmente la cama absorbe mucho de lo que pasas en el día".

Finalmente, Lucero habló de sus pesadillas, de las que mencionó que tenía algunos sueños raros con "Cantinflas", al cual nunca conoció, pero sentía mucha angustia, pero nunca se explicó por qué.

En su nuevo programa, Peláez tendrá como invitados a diversas personalidades del mundo del espectáculo, políticos y periodistas.

"Van a ser personas que tengan algo qué decir, gente muy conocida, pues creo que al espectador le interesa saber cómo es la cama de Lucero, cómo duerme Edith Márquez; ellos cuentan muchas cosas, ciertas intimidades de las que la gente tiene curiosidad, pues el ser humano es curioso", concluyó el periodista.

(Lérida Cabello)