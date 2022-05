Después del arrollador éxito que ha tenido Eugenio Derbez en Estados Unidos con "CODA", el actor visitó México para promocionar su nueva película "The Valet", por la alfombra roja desfilaron varias personalidades del espectáculo mexicano, pero un momento en particular se volvió viral en redes sociales y causó controversia.

Bárbara Torres protagonizó un bochornoso momento porque le prohibieron entrar a alfombra roja de película de Eugenio Derbez.

Bárbara Torres compartió créditos con Eugenio Derbez en la serie "La Familia P. Luche", la comediante dio vida al personaje de "Excelsa".

En un video compartido en YouTube por la periodista Berenice Ortiz se puede ver el momento en el que el staff le negó el acceso a Bárbara Torres, al parecer, no la reconocieron.

Los actores Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez que también formaron parte de "La Familia P. Luche" no tuvieron ningún problema para ingresar a la alfombra roja.

¿PROBLEMAS CON EL CÓDIGO DE VESTIMENTA?

A través de su cuenta de Instagram, Bárbara Torres aclaró que sí pudo ingresar a la alfombra roja de "The Valet", la actriz tomó con buen humor el incómodo momento que vivió.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar, los usuarios aseguraron que a Bárbara Torres no la dejaban ingresar por no cumplir con el código de vestimenta, la comediante lució un vestido negro escotado, unas zapatillas blancas, un bolso del mismo tono y el cabello un poco despeinado.

También se especuló que no estaba en la lista de invitados, inclusive, que Bárbara Torres acudió en estado inconveniente debido a su actitud relajada o que esta distanciada de Eugenio Derbez.

