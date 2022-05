Pues Luis Enrique seguramente sí lo sabe, pero a él solo le importa el dinero, nunca está al pendiente de su madre, ni siquiera es para cargarla y pasarla a la silla de ruedas; sale a desmentir con palabras, pero no con acciones. Y Pasquel no creo que lo sepa, porque no tiene buena relación con Iván, pero ojalá que ahora que ella escuche de propia voz lo que este señor hace con su mamá, tome cartas en el asunto, porque Iván está atentando contra la vida de doña Silvia; Iván es una fichita.