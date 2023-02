Este domingo 5 de febrero se llevará a cabo la entrega número 65 de los premios Grammy, que reconocen a lo mejor de la música de este año. La Arena Crypto de Los Ángeles abrirá sus puertas para recibir a las mejores composiciones y grabaciones musicales producidas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.

La lista de nominados fue dada a conocer en noviembre del año pasado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, siendo Beyoncé y Kendrick Lamar, los artistas con más presencia en las diferentes categorías, la primera con nueve nominaciones por "Reinassance" y el rapero con ocho con su primer álbum "Mr. Morale & The Big Steppers".

Este año agregaron cinco nuevas categorías: Compositor del Año, No Clásico; Mejor Interpretación de Música Alternativa; Mejor Actuación Americana; Mejor Banda Sonora para Videojuegos y otros medios alternativos; y Mejor Álbum de Poesía Hablada.

El encargado de conducir la ceremonia de los premios Grammy 2023, será el comediante sudafricano Trevor Noah, conocido por su participación en el noticiero "The Daily Show", quien le pondrá el buen humor a la gala con su peculiar estilo.

LISTA DE NOMINADOS

Grabación del Año

"Don´t Shut Me Down" ABBA

"Easy On Me" Adele

"Break my Soul" Beyoncé

"Good Morning Gorgeous" Mary J. Blige

"You and Me On The Rock" Brandi Carlile Con Lucius

"Woman" Doja Cat

"Bad Habit" Steve Lacy

"The Heart Part 5" Kendrick Lamar

"About Damn Time" Lizzo

"As It Was" Harry Styles

Álbum del Año

"Voyage" ABBA

"30" Adele

"Un Verano sin ti" Bad Bunny

"Renaissance" Beyoncé

"Good Morning Gorgeous (Deluxe)" Mary J. Blige

"In These Silent Days" Brandi Carlile

"Music Of The Spheres" Coldplay

"Mr. Morale & The Big Steppers" Kendrick Lammar

"Special" Lizzo

"House of Harry" Harry Styles

Canción del Año

"abcdefu" GAYLE

"About Damn Time" Lizzo

"All Too Well" Taylor Swift

"As It Was" Harry Styles

"Bad Habit" Steve Lacy

"BREAK MY SOUL" Beyoncé

"Easy On Me" Adele

"GOD DID" DJ Khaled con Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Leggend y Fridayy

"The Heart Part 5" Kendrick Lamar

"Just Like That" Bonnie Raitt

Mejor Nueva Artista

Anitta

Omar Apollo

DOMI & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Mejor Álbum Pop

"Viaje" ABBA

"30" Adele

"Music Of The Spheres" Coldplay

"Special" Lizzo

"House´s Harry" Harry Styles

Mejor Interpretación de Rock

"So Happy It Hurts" Bryan Adams

"Old Man" Beck

"Wild Child" The Black Keys

"Broken Horses" Brandi Carlile

"Crawl!" Idles

"Patient Number 9" Ozzy Osbourne featuring Jeff Beck

"Holiday" Turnstile

¿EN DÓNDE VER LOS PREMIOS GRAMMY 2023?

Los Grammy 2023 podrá ser visto completamente en vivo a partir de las 19:00 horas a través de la plataforma de streaming HBO Max, y en Latinoamérica por TNT: Dish 370, Izzi 610, Sky 415 y Total Play 435.

(Lérida Cabello)