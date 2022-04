Por una manzana envenenada, esposo de Noelia, al borde de la muerte

Jorge Reynoso, esposo de Noelia estuvo al borde de la muerte por comer una manzana envenenada con un pesticida.

La cantante vivió momentos de angustia este lunes, debido a que su esposo tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Estados Unidos, luego de comer una manzana envenenada que casi le provoca la muerte.

"Aquí todavía en Cedar Sinai. Se salvó de milagro, está vivo porque no le tocaba y yo le gritaba más te vale que no me dejes sola. Cayó inconsciente, envenenado", le escribió Noelia en un mensaje a Paty Chapoy.

Reynoso comió esta fruta que tomó de un platón en el hotel Beverly Hilton, sin imaginar que estaba envenenada.

"Después de comer la manzana se comenzó a asfixiar y cayó desplomado, inconsciente con choque anafiláctico. Ya está estable y fuera de peligro, solo quiero saber qué hacia un agente tóxico tan grave en esas manzanas. Todos los del Rescue decían, we are loosing him, se nos va... yo me moría", añadió en su mensaje a la conductora de "Ventaneando".

A través de sus redes sociales, Noelia compartió una fotografía en la que se ve como toma la mano de su esposo mientras están en el Hospital Cedars-Sinai de Beverly Hills, de Los Ángeles, California, misma que acompañó con un tierno mensaje en el que agradece el apoyo y la atención de los doctores.

"Gracias a Dios. Gracias por salvarlo. Que experiencia tan terrible, te salvó Dios, yo no te iba a dejar irte así nomás porque sí. Eres un guerrero y venciste a la mismísima muerte (...) Gracias a mi familia Prado por estar ahí. Esto es volver a nacer, Dios es grande y yo le estoy agradecida", escribió la cantante.

Y añadió: "Gracias al personal de Fire and Rescue de Beverly Hills, a cada uno de los rescatistas. Mil gracias Dios los bendiga, al personal de habla hispana que se lucieron en sus ganas de ayudar, al personal de emergencias del Hospital Cedar Sinai de Beverly Hills, los doctores, las enfermeras... waooo Gracias!... Gracias a mi familia Prado por estar ahí".

