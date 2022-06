Thalía despide a su abuelita doña Eva Mange a la distancia, quien murió el pasado viernes 24 de junio a los 104 años de edad.

"Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible. Un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida", escribió Thalía en su cuenta de Instagram.

FOTO: TOMADA DE IG @thalia

¿QUÉ ESCRIBIÓ YRMA LYDYA ANTES DE QUE LA MATARAN EN EL SUNTORY?

THALÍA DESPIDE A LA DISTANCIA A SU ABUELITA

La intérprete de "Amor a la mexicana" acompañó sus emotivas palabras para su abuela con un video en el que destacan algunas imágenes en blanco y negro de doña Eva en su juventud y después en su etapa adulta al lado de sus nietas.

"Siempre, contra viento y marea y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía, y nos mostraste cómo resolver nuestras emociones cantando y bailando".

Y agregó: "Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. Tú hija estará esperándote también (me lo contó ayer en la madrugada entre sueños) Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ahora solo ERES. Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Te amo abuelita, Te amo mucho, mucho, mucho".

CELEBRA EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJO

A su hijo Matthew Alejandro que cumplió 11 años también le dedicó unas emotivas palabras, a pesar del dolor que sintió al perder a su abuela Eva Mange.

"Hijito mío, mi Matthew Alejandrito. ¡Hoy cumples 11 añotes! Es un privilegio ser tu madre. Eres un ser hermoso, alegre, sensible, divertido, amable y amoroso. Hoy celebramos tu vida con las cosas más simples que te hacen feliz, como tu pastel de chocolate hecho en casa, los abrazos empalagosos de mamá y papá, los caramelos que tu hermanita sabe cuanto te gustan y las notas de cariño de tus amigos y personas cercanas", escribió.

LOS MÚSICOS LGBT MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA

(Lérida Cabello)