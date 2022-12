Desde que estaban en Timbiriche se hablaba de una rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía, pero detrás de esa mala relación estaba Yolanda Miranda, mamá de Thalía, que no la dejaba que fuera su amiga, pues aseguraba que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran.

PAULINA RUBIO: "LA MAMÁ DE THALÍA NO DEJABA QUE FUÉRAMOS AMIGAS"

"Sí, Thalía fue mi amiga mucho tiempo y su mamá Yolanda Miranda no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran. Nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni la telenovela ´María la del Barrio´ ni nada. Era mi amiga", reveló Paulina en entrevista con Yordi Rosado.

Con el tiempo tuvieron algunos problemas personales que terminaron en pleito.

"Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas, pero no era de quién era la más importante. Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y contener el novio y besar al otro", señaló "La Chica Dorada".

Finalmente, confesó que hace unos años limaron asperezas y retomaron su amistad.

"Empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas. Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí".

SU RIVALIDAD EN LA MÚSICA

Tanto Thalía como Paulina Rubio son de las cantantes latinas que más han destacado en el mundo de la música. Ambas saltaron a la fama gracias a su participación en el grupo Timbiriche, y después cada una en su carrera como solista.

Thalía ha vendido más de 25 millones de álbumes, y ha protagonizado telenovelas icónicas que se han colocado en el gusto del público; mientras que Paulina ha logrado vender más de 15 millones de discos, siendo las que más sobresalieron de Timbiriche, de ahí que su rivalidad haya crecido.

