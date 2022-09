El homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, que se llevó a cabo el 29 de agosto transcurrió sin problema, hasta que Alejandra Guzmán al término de la ceremonia, expresó:

Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer como artista, como madre, como lo que te conozco. Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y de ejemplo; gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa sonrisa siempre, todos los días tan bella

¿POR QUÉ NO CANTÓ ALEJANDRA GUZMÁN EN EL HOMENAJE DE SILVIA PINAL?

Como era de esperarse, la polémica no se hizo esperar, por lo que la Pasquel, encargada de organizar el homenaje a su mamá aclaró por qué su hermana no formó parte del espectáculo, y su hija Stephanie Salas sí.

"Yo le mandé un whatsApp Javier, explicándole lo del homenaje y explicándole todo lo que iba a pasar en el homenaje y dentro de ese whatsApp le puse que se iba hacer el popurrí y que estaría muy bonito que ella participara en ese momento en la obra, pues cantándole a su madre una canción, y no quiso, ella le habló a Efigenia y le dijo yo nada más voy a ir como hija, yo no voy a trabajar. Supongo que si hace ese comentario se refiere a que no estuvo ahí, porque estaban todas las que habían trabajado, pero no porque se le haya invitado o no, por supuesto que yo invité a mi hermana, cómo no la voy a invitar si ella como le puse en el chat, tu y mi hija no las únicas de la familia que han trabajado con mi mamá en la comedia musical, entonces sería muy bonito detalle que participaras en el homenaje y ella no quiso", dijo en entrevista con Javier Poza.

SU HERMANA LA INVITÓ PARA QUE CANTARA EN EL HOMENAJE

Pese a la polémica que se generó entre las hermanas, la actriz señaló que este homenaje lo hizo por amor a su mamá, y que lo que comenten los demás, ya es problema de ellos.

"Si con ese comentario quiere hacer pensar que yo no la invité, pues lo logró, pero yo puedo demostrarte por un whats que le mandé que sí estaba invitada. Te voy a decir una cosa yo al final del día, esto lo hice por amor a mi mamá, yo invité a todo el mundo, el que se quiso subir al barco se sube, el que no se quiere subir al barco no se sube, no se vale que por no subirse al barco, luego estés insinuando que no se te convocó, pero yo lo único que hice fue hacer un homenaje para mi mamá, ya lo que pase alrededor y lo que comenten los demás, pues es problema de la persona que se hace responsable de lo que se dice", finalizó Sylvia Pasquel.

(Lérida Cabello)