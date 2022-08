El pasado fin de semana, Jared Leto se volvió tendencia en redes sociales al aparecer con Belinda en Italia, por lo que de inmediato comenzaron los rumores sobre un posible romance entre ellos.

Por lo anterior, los internautas se dieron a la tarea de recordar cuando Martha Higareda rechazó salir con el vocalista de 30 Seconds to Mars, y hasta lo ignoró en uno de sus conciertos cuando él intentó saludarla.

"Se acerca, se para enfrente de mi y me dice: ´Hi´, yo ni le respondí", dijo en entrevista con Yordi Rosado, pero aclaró que fue porque no supo cómo reaccionar.





SABRINA SABROK CONFIESA QUE LE PAGARÍA LO QUE FUERA A BELINDA

JARED LETO QUERÍA CONQUISTAR A MARTHA HIGAREDA

Al terminar el show, se lo encontró en una reunión a la que sólo asistieron familiares y amigos, donde el cantante también se le acercó para hacerle la plática.

"Sale Jared Leto de una esquina y entonces había chavas, personas que le querían decir ´Hola´ y él buscaba. Mi hermana me decía ´Te está buscando´ y yo decía ´Cómo crees´. Entonces empezó a acercarse y se paró enfrente de mí y me dijo ´Hi´ y yo le contesté ´Hola´, en español, porque le gusté por latina", recordó Higareda.

Y agregó que después de eso comenzó una plática con puros monosílabos, pues ella se moría de los nervios.

"Y me dice ´¿Te he visto en algún lado?´, yo le contesté: ´No´, ´¿Dónde vives?´ ´En Los Ángeles´, pero yo respondía a todo con monosílabos de los nervios".

Como esa noche no llegaron a nada, Jared le pidió a su mánager que le enviara un mensaje diciéndole que, apenas se encontrara en Los Ángeles, le avisara porque él quería volver a verla.

¿POR QUÉ MARTHA HIGAREDA RECHAZÓ A JARED LETO?

A pesar de que a Martha Higareda no le era indiferente Jared Leto no le hizo caso porque tenía novio en ese momento, así que, por respeto a su pareja, lo rechazó.

"Sí me escribió después y yo ´Tengo novio, tengo novio´. Ahí la verdad, todas las reglas, estrategias, se me fueron. Sin querer, me estaba haciendo la difícil, pero no, yo tenía mi vida, mis cosas".

YOGA RESTAUTATIVO: DILE ADIÓS A LOS DOLORES MUSCULARES

(Lérida Cabello)