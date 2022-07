Luisito Comunica admitió que se sintió mal de no poder entrar a divertirse en ningún bar de Corea.

"No sé si en todos, pero al menos en los que intentamos, no me dejaban entrar por anciano, y me sentí muy mal, no lo voy a negar, sentí feo. Uno quiere divertirse, gastar su dinero y no lo dejan por viejo, jamás me había encontrado una situación así", lamentó Luisito Comunica.

¿POR QUÉ LE NIEGAN A LUISITO COMUNICA LA ENTRADA A BARES DE COREA

Durante sus viajes a otros países le gusta conocer cómo se divierte la gente de noche, pero cuando intentó entrar a varios antros en Corea del Sur, no lo dejaron pasar porque la edad máxima para ingresar son 29 y él ya tiene 31 años.

"Íbamos de barcito en barcito y nos empiezan a prohibir la entrada porque no somos coreanos, hay letreros que dicen ´solamente para coreanos´ o si no llegas y el cadenero te dice: ´Tú no eres coreano, no puedes entrar", comentó el youtuber.

Y agregó que, en un inicio pensó que el cadenero creía que era menor de edad, pero luego de conocer su regla, preguntó en varios bares de diferentes zonas si podía pasar y en todos le dijeron que no porque superaba el límite de edad.

"Si tienes más de 30 y sobre todo si eres turista, no puedes ir a discotecas. Hay muy poca diversión nocturna para ti, nada de ir a bailar, a escuchar la música fuerte, no puedes entrar", expresó el youtuber.

Comunica señaló que lo que más le molestó fue que después de preguntar y buscar un bar donde si dejaban entrar a los turistas, encontró uno, pero el guardia de seguridad le pidió su identificación y al ver que ya tenía 31 años no lo dejaron pasar.

"Me acaban de discriminar por viejo, como media hora esperamos acá y entonces ya que llegamos, me piden identificación, me dicen no es que tienes 30 y no puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29", señaló Luisito Comunica.

