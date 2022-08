La legendaria banda Guns N´ Roses de Axl Rose y Slash volverá a México con una serie de cuatro conciertos en octubre para los chavorrucos y nostálgicos de la banda gringa.

Miles de mexicanos podrán corear sus grandes éxitos como "Sweet Child O´ Mine", "November Rain", "Knockin´ on Heaven´s Door", "Coma", "Live and Let Die" y "Don´t Cry" en Mérida, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En Ciudad de México, la banda no tocará en el Foro Sol ni en el Palacio de los Deportes como acostumbra ese tipo de agrupaciones para presentarse en la capital del país.

El 15 de octubre, Guns N´ Roses se presentará en el recinto ferial de Xmatkuil, el 18 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara, el 21 de octubre en el Estadio Azul y el 23 de octubre en el estadio Mobil Super de Monterrey.

"The Warning" serán las teloneras en Monterrey mientras que Molotov será la encargada de abrir el concierto en Mérida. No sabemos qué grupo abrirá en el Estadio Azul.

Finalmente, este año el disco "Appetite for Destruction" de Guns N´ Roses cumple 35 años de haber sido lanzado. Con esta gira llamada "We´re F´n´ Back", Guns N´ Roses demostrará que aunque ya lleva muchos años en la escena musical su música sigue siendo vigente y en su paso por México sus fanáticos podrán disfrutar de sus mejores éxitos.

¿QUIÉNES SON GUNS N´ ROSES?

Guns N' Roses es una banda estadounidense de hard rock formada en Hollywood fundada en 1985. por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin

Es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de ciento cincuenta millones de discos, es considerada ícono global de la música y forma parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll. También es considerada una de las bandas más influyentes de la historia.

En 2011 fueron posicionados en el puesto 21 en la lista de "los 100 mejores artistas de la historia", elaborada por la revista Rolling Stone.

DISCOGRAFÍA

· Live ?*! Like a Suicide

· Appetite for Destruction y G N' R Lies (1987-1989)

· Use Your Illusion (1991)

· Use Your Illusion Tour (1991-1993)