Tres canciones del álbum de 2010 de Michael Jackson han sido retiradas de los servicios de transmisión en medio de acusaciones de que el rey del pop en realidad no las cantó.

De acuerdo con un portavoz del sitio web de Jackson confirmó que tres canciones ya no estaban disponibles , afirmando que "no tenía nada que ver con su autenticidad".

"The Estate y Sony Music creen que la conversación continua sobre las pistas está distrayendo a la comunidad de fanáticos y a los oyentes ocasionales de Michael Jackson de centrar su atención donde debería estar: en el legendario y profundo catálogo de música de Michael".

Las falsas canciones

Las canciones son "Keep Your Head Up" , "Monster, con 50 Cent" y "Breaking News" , que aparecieron en el álbum de 2010 del difunto cantante, han desaparecido del canal oficial de YouTube de Jackson y de plataformas musicales como Spotify, TIDAL o Apple Music.

"No suenan como él"

El caso no es reciente, pues a poco tiempo del lanzamiento del álbum post mortem del cantante, su madre Katherine afirmó que "algunas de las pistas del álbum son falsas".

Taryll Jackson, su sobrino, acudió a Twitter y dijo que estaba en el estudio cuando las canciones fueron entregadas a Sony en su forma original: "La forma en que construyeron estas canciones es muy astuta y astuta", publicó.

La hermana del músico, LaToya, le dijo a TMZ : "No suena como él".

Ante los hechos, Sony Music respondió diciendo que "tenían total certeza de que las tomas fueron grabadas en el estudio por Michael".