Pink Floyd abrió su cuenta de TikTok este lunes 30 de mayo, lo que les permitirá a sus fans acceder a los temas de la banda que forman parte de su extenso catálogo, que abarca 15 álbumes de estudio para sus creaciones de video.

A partir de esta semana, los usuarios de dicha red social podrán utilizar clips de audio de temas como "Money", "Another brick in the wall (Part II), "Comfortably num", "Wish you were here" y "See Emily play", entre otros. Los legendarios rockeros también publicarán en su cuenta "contenido de video único".

Esta noticia llega luego de los rumores difundidos a inicios de mayo de que Pink Floyd está en conversaciones para vender su catálogo por varios millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg.

50 AÑOS DESDE QUE PINK FLOYD INGRESÓ AL ESTUDIO DE GRABACIÓN

Este lunes 30 de mayo también marca un momento significativo en la historia de la banda, ya que se cumplen 50 años desde que Pink Floyd ingresó al estudio para grabar su álbum "The dark side of the moon", lanzado en 1972.

El último álbum, de Pink Floyd, "The endless river", fue lanzando en 2014. El guitarrista David Gimour y el baterista Nick Mason lanzaron una canción el mes pasado bajo el nombre de Pink Floyd para apoyar a Ucrania tras la invasión rusa.

PINK FLOYD Y SU HISTORIA MUSICAL

Pink Floyd fue inicialmente conformada en 1964 por Syd Barrett (guitarra, voz), Roger Waters (bajo, voz), Richard Wright (teclado) y Nick Mason (batería), lidereados por Barrett como una banda de rock psicodélico y experimental, característica que mantendrían sobre todo en sus primeros discos.

En 1965, la banda comenzó a tocar en clubes psicodélicos clandestinos de Londres, se hizo famosa por sus álbumes conceptuales y giras espectaculares que llenaron estadios de todo el mundo. Sin embargo, el comportamiento de Barret (abuso de drogas), para la gira de presentación del primer álbum, "The piper at the gates of dawn", se hacía imposible tocar en vivo y ensayar con él.

Ya con el guitarrista David Gimour en la formación, previamente a iniciar la grabación de "A Saucerful of Secrets" (1968), Barret había sido expulsado de la banda, muy a pesar de sus compañeros.

Para 1973 alcanzaron uno de los grandes éxitos de su carrera con "The dark side of the moon", consagrándola como una banda histórica para el rock progresivo y experimental, ya que se trató de una obra conceptual que abordaba problemas como la muerte, el materialismo y el propósito (o no) de la vida.

En 1979 tuvieron otro éxito masivo con "The Wall", una ópera rock en formato doble, que tomaba inspiraciones de Barrett, los facismos y el aislamiento social. En 1983 sale "The wall: The final cut, que contiene referencias poco afectuosas a la ministra inglesa Margaret Tatcher, al presidente de facto argentino, el militar Leopoldo Galtieri, y la guerra de Malvinas entre Argentina e Inglaterra.

En 1985 Rogers Waters abandonó Pink Floyd, con la idea de disolver la banda, pero David Gimour y Nick Mason decidieron continuar, desembocando una batalla legal entre las dos partes.





El 2 de julio de 2005, durante el Live 8, fue la última vez que Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason tocaron juntos como Pink Floyd. Syd Barret falleció el 7 de julio de 2006 y el 15 de septiembre de 2008 Richard Wright.

