A casi dos meses de la muerte de Fernando del Solar, el pasado 30 de junio, de una neumonía derivada del cáncer que enfrentó durante 10 años, continúa la polémica con la que fuera su pareja y madre de sus dos hijos Ingrid Coronado.

Su viuda Anna Ferro reveló que supuestamente Ingrid Coronado había demandado a Fernando del Solar días antes de su muerte; sin embargo, esa acusación fue desmentida por la conductora de televisión.

Ahora se dio a conocer que Ferro podría ser desalojada de la casa en la que vivía con del Solar, pues es propiedad de Coronado. En una entrevista para Ventaneando la abogada de Ingrid Coronado rompió el silencio sobre los problemas que enfrenta su clienta tras la muerte de Fernando del Solar.

De acuerdo con el testimonio de Claudia Ramírez, representante legal de Ingrid Coronado, la casa en la que vivía Anna Ferro y Fernando del Solar en Cuernavaca es de Ingrid Coronado, por lo que su clienta está en todo el derecho de exigirle que la desaloje. Además, la abogada mencionó que en todo este tiempo, Fernando del Solar no le pagó renta y tampoco Ingrid le exigió alguna. Los dejó vivir ahí.

"El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra", aseguró la abogada.

Resaltó que siempre han tratado de manchar la imagen de su cliente, aunque es evidente que la ex presentadora de Venga la Alegría siempre trató de llevar todo por la vía de la paz.

Aclaró que quien demandó fue del Solar a Ingrid Coronado en 2016 y que además en los últimos años no había dado pensión para sus hijos: "El 25 de enero del 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, pide que la señora Ingrid le pague el 20 o 30 por ciento de sus ingresos y que no salga del país. Así es como comienza esta historia", indicó la abogada.

"En el momento del juicio, se determina que el señor Fernando le pague a sus dos hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos, es más, al día de hoy, el señor tiene un adeudo en el juzgado de trescientos y tantos mil pesos por no haber pagado esa colegiatura y quiero aclararte que Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esa colegiatura", agregó.

Detalló que Fernando del Solar no cubría la pensión de sus hijos a pesar de tener varias propiedades de las que recibía renta y que además le sacó dinero de una empresa conjunta sin consultarle.

"Él tenía la posibilidad económica de hacer frente a sus responsabilidades porque acababa de recibir dinero, sin embargo, tampoco lo puso en la mesa. Había una empresa que pusieron Ingrid y Fernando, que llevaba el nombre de sus hijos, donde había un dinero de ambos y él lo sacó de la cuenta, sin preguntarle a Ingrid", indicó.

Finalmente, la abogada negó que Anna Ferro tenga que pagar la deuda de Fernando del Solar. Sólo esperan que Anna Ferro siga la voluntad que venga estipulada en el testamento del ex presentador de Venga La Alegría.

"Ella les da techo, les da la comida, paga clases, ella se hace responsable al 100% y siempre la han tratado como la que demandó, la que tenía la culpa, la que le pedía dinero a él, y se fue haciendo la bola de nieve de información que no era cierta... Si hay un testamento la señora Ingrid Coronado aceptará la última voluntad del señor Fernando del Solar, esperando que la señora Anna Ferro también lo haga", puntualizó.