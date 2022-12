Poncho Herrera fue criticado por utilizar el reencuentro de RBD para promocionar la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) de la que es embajador y no reunirse con la banda, luego de que anunciaron su tour "Soy Rebelde World Tour" para el 2023.

"Si eres rebelde y no sigues a los demás... Te invito a donar a una buena causa", escribió Poncho Herrera en su cuenta de Twitter.

¡RBD REGRESA A LOS ESCENARIOS EN 2023!, ASÍ LO REVELARON SUS INTEGRANTES

CRITICAN A PONCHO HERRERA POR NO ESTAR EN EL REENCUENTRO DE RBD

A pesar de que su publicación iba dirigida a una buena causa para concientizar sobre el apoyo a personas en vulnerabilidad en algunas partes del mundo, los usuarios arremetieron contra el artista debido a que hizo referencia a Rebelde, cuando se negó a participar en el reencuentro del grupo.

Algunos de los comentarios negativos que generó el posteo de Poncho Herrera fueron:

"Me amargas, hubieras hecho la gira con RBD y todo lo que ganas lo puedes donar a esa organización!!!", "Ah, pero para publicidad ahí sí", "Y usa la frase precisamente el día que los demás anuncian que se reúnen... Insertar meme de huevos super grandes del Mercadona", "Lávate la boca antes de usar esas palabras... si", "Para atrás ni para agarrar vuelo", "No menciones nada de RBD/Rebelde... no te cuelgues de la promoción de eso que no quieres ser parte. P.D. Si tanto querías donar podrías haber sido parte del reencuentro y donar lo que ganaras".

Sin embargo, hubo otros internautas que tomaron el comentario de Herrera con humor.

"La gente enhierbada en los comentarios si este actor decidió no revivir un personaje de hace más de 18 años es muy su asunto pinch*s caprichitos se avientan", "Poncho Herrera con conciencia social y apoyando a la ONU y crisis migratorias es todo lo que está bien en este mundo. Tqm".

¿POR QUÉ PONCHO HERRERA NO QUISO PARTICIPAR EN EL REENCUENTRO DE RBD?

Poncho Herrera no participará en el reencuentro de RBD debido a que está enfocado en la actuación.

"Sabemos que nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo", señaló Christian Chávez.

Poncho ha participado en varios reencuentros de la banda, pero nunca en un escenario desde el último concierto de RBD. En 2020 hicieron una presentación virtual en la que solo participaron Anahí, Maite, Christian y Christopher.

Herrera decidió no volver a retomar ningún proyecto musical ni participar del reencuentro de RBD, porque para él es una etapa cerrada y ahora está enfocado en su faceta como actor. En los últimos años ha protagonizado películas como "La dictadura perfecta", "El baile de los 41" y "¡Qué viva México!".

(Lérida Cabello)