Britney Spears desapareció de nuevo su cuenta de Instagram y, aunque no es la primera vez que lo hace, en esta ocasión realmente preocupó a sus fanáticos.

Los seguidores de la intérprete de "Baby One More Time" decidieron llamar a la policía para que enviaran patrullas y corroboraran que no estaba en peligro.

Y es que la Princesa del Pop escribió un extraño mensaje antes de cerrar su Instagram en el que hablaba de la sobreexposición de su vida. Algunos consideran que estaba discutiendo con su esposo.

"Podría sentarme y ser más y no darle a nadie nada en qué pensar en Instagram, pero los intereses son lo que más sirve y ser bueno puede envolver las cosas en una concha marina", dijo.

¿Cuál es el estado actual de Britney Spears?

Los seguidores de la cantante de "Toxic" llamaron al departamento de policía de Ventura County para que enviaran un agente a su casa a comprobar si se encontraba bien.

"Puedo confirmar que hemos recibido llamadas y también que no consideramos que Britney Spears esté en peligro" dijo un portavoz de las autoridades. Los oficiales desmintieron que la cantante estuviera en peligro, aunque no mencionaron si hablaron con ella exactamente.

No es la primera vez que elimina su Instagram, sin embargo, se volvió relevante tras las múltiples muestras de una frágil salud mental que ha mostrado en la plataforma.

Este hecho ocurre poco después de que Britney sufriera una crisis en un restaurante local, donde provocó que su esposo, Sam Asghari.

La propia cantante desmintió que tuviera problemas emocionales, sino que más bien actuó efusivamente tras haber ingerido unas copas de más. Al mismo tiempo, se difundió un video en el que se observa a Spears sola y tapándose con un menú para evitar ser fotografiada.

En respuesta, la celebridad publicó un video en su cuenta de Instagram horas después de que estallara la historia en el que aparece bailando con un vestido blanco al ritmo de la banda sonora de 'I Touch Myself' de Divinyls, antes de mostrar el dedo medio para luego apagar la cámara.

aemz