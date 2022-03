El mundo vive un momento muy complicado después de que el presidente ruso, Vladimir Putin le declarara la guerra a Ucrania el pasado 24 de febrero.

Las reacciones no se hicieron esperar en el mundo del espectáculo, a través de sus redes sociales, actores y actrices de origen ucraniano se manifestaron en contra de las acciones militares de Vladimir Putin.

Más allá del conflicto entre Rusia y Ucrania, estos dos países han sido cuna de grandes actores, actrices, comediantes, cineastas y modelos.

A estas estrellas las hemos visto en importantes películas, series, pasarelas, hasta en telenovelas mexicanas, pero pocos saben que estos famosos actores son de origen ruso y ucraniano.

MILA KUNIS, MILLA JOVOVICH, ANA LAYEVSKA, EUGENE HÜTZ Y OLGA KURYLENKO HAN PUESTO EN ALTO EL NOMBRE DE UCRANIA CON SU INIGUALABLE TALENTO

MILLA JOVOVICH

Milla Jovovich se naturalizó estadounidense, pocas saben que la estrella de la saga de "Resident Evil", nació en Kiev, Ucrania. Es hija de Galina Loginova, una actriz soviética y Bogic Jovovic, un médico serbio. Los antepasados maternos de la actriz eran de la ciudad rusa de Tula y sus antepasados paternos son del clan Vasojevici en Montenegro.

Milla Jovovich pasó la mayor parte de su infancia en Moscú, pero en 1980 su familia se mudó a Londres y luego a los Estados Unidos.

EUGENE HÜTZ

Eugene Hütz, nación en Boyarka, Ucrania, cuando todavía pertenecía a la extinta Unión Soviética. La versatilidad del actor le ha permitido incursionar como cantante, compositor, disc jockey, pero alcanzó la fama mundial con la banda de punk gitano "Gogol Bordello".

Eugene Hütz llegó a Estados Unidos en 1992 como refugiado político a través de un programa de reasentamiento con su madre.

Debutó como actor en "Filth and Wisdom", la cinta marcó el debut como directora de la cantante Madonna. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero de 2008.

KATHERYN WINNICK

Katheryn Winnick, nació en Canadá, pero es hija de inmigrantes ucranianos. La actriz saltó a la fama gracias a su personaje de "Ladgerda" en la serie "Vikingos".

MILA KUNIS

Mila Kunis, nació en Chernivtsi, en la Ucrania Soviética, en 1991, la actriz se mudó a Estados Unidos con su familia.

Mila Kunis es uno de los rostros más conocidos de Hollywood, la actriz ha participado en exitosas producciones como "That '70s Show", "El cisne negro" y "Oz: el poderoso".

VERA FARMIGA

Vera Farmiga, nació en Estados Unidos, pero es hija de padres ucranianos. Uno de sus personajes más recordados es el "Lorraine Warren" en la saga "El Conjuro".

LEONARD NIMOY

El reconocido actor Leonard Nimoy nació en Estados Unidos, pero es hijo de judíos inmigrantes ucranianos.

Leonard Nimoy se ganó el reconocimiento internacional gracias a su papel de "Señor Spock" en la aclamada serie "Star Trek".

ANA LAYEVSKA

Ana Layevska nació en Kiev, Ucrania, en su niñez se mudó con su familia a Moscú, Rusia, posteriormente, emigró a México, donde desarrolló su carrera como actriz.

Ana Layevska ha triunfado en México al participar en exitosas películas y telenovelas como: "Primer amor", "El juego de la vida", "La madrastra", "Las dos caras de Ana", "Cansada de besar sapos" y "Cantinflas".

OLGA KURYLENKO

Olga Kurylenko, nació en Berdyansk, República Socialista Soviética de Ucrania. Es recordada por ser una "Chica Bond" en la película "Quantum of Solace".

Su carrera empezó a los 16 años en París, donde firmó con la agencia de modelos Madison. En 2001, obtuvo la nacionalidad francesa tras su matrimonio con el fotógrafo Cédric van Mol.

DAVID DUCHOVNY

Hace un par de años, David Duchovny descubrió que tiene raíces ucranianas, sus abuelos paternos eran inmigrantes judíos de Ucrania, aunque el actor nació en Estados Unidos.

David Duchovny se volvió mundialmente conocido por interpretar al agente especial del FBI, "Fox Mulder" en la serie de televisión "The X-Files".

BERTA VÁZQUEZ

Birtukan Tibebe, mejor conocida como Berta Vázquez y nació en Kiev, Ucrania, la actriz es hija de padre etíope y madre ucraniana, pero se crió en España.

Berta Vázquez saltó a la fama tras interpretar a Estefanía Kabila Silva "Rizos" en la serie "Vis a Vis", próximamente actuara junto a Belinda en la serie "Bienvenidos a Edén".

DUSTIN HOFFMAN

Durante un programa de televisión dedicado a las investigaciones genealógicas, el actor Dustin Hoffman descubrió que tiene orígenes ucranianos. Sus abuelos emigraron de Bila Tserkva, región de Kiev, a Chicago, debido a la violencia judía. Su abuelo finalmente regresó a su tierra natal para recoger a sus padres, pero fue capturado y fusilado.

STEVEN SPIELBERG

Por las venas de Steven Spielberg corre sangre ucraniana. Dos de sus abuelos nacieron en este país, uno en Odesa y el otro en Kamianetz-Podolsky.

SYLVESTER STALLONE

Sylvester Stallone nación en Nueva York, pero sus orígenes son italianos, pero lo que pocos saben es que el actor también tiene sangre ucraniana. Los antepasados de la línea materna del protagonista de "Rambo", vivían en la ciudad de Odessa.

YURI KOLOKÓLNIKOV, IRINA BAEVA, GRIGORI DOBRYGUIN E IRINA SHAYK HAN "COSQUITADO" AL MUNDO CON SUS ACTUACIONES

SVETLANA KHODCHENKOVA

Svetlana Khodchenkova no solo ha destacado por su belleza, actriz ha participado en películas como "El Topo", "Lobezno inmortal" y protagonizó la exitosa serie rusa "Arresto domiciliario".

GRIGORIY DOBRYGIN

Grigoriy Dobrygin es un reconocido productor ruso, pero también ha participado en películas de talla internacional como "Matilda", "Grain", "Our Kind of Traitor", "Territoriya", "Black Sea", "A Most Wanted Man", "Atomic Iván", entre otras.

En 2010, Grigori Dobryguin ganó un Oso de Plata en el Festival de Berlín en la categoría de "Mejor Actor" por la película "How I Ended This Summer".

EUGENIA KUZMINA

Eugenia Kuzmina es considerada una actriz multifacética, además, es modelo y comediante. También ha participado en campañas de Armani, Dior, GAP, Arden B, Express, Kenzi, Replay, Sephora, o L´Oreal.

IRINA SHAYK

Irina Shayk es uno de los rostros más conocidos de Rusia, la modelo ha brillado en las mejores pasarelas del mundo y ha sido la portada de reconocidas revistas.

Irina Shayk debutó como actriz en la película "Hércules", además sus romances con Cristiano Ronaldo y Bradley Cooper dieron mucho de qué hablar.

NATALIA VODIÁNOVA

De acuerdo con la revista Forbes, Natalia Vodiánova es una de las modelos mejor pagadas del mundo.

Natalia Vodiánova también ha incursionado en el séptimo arte con el personaje de "Medusa" en la película "Furia de Titanes".

ANTON YELCHIN

Anton Yelchin es recordado por romper las barreras entre Rusia y Hollywood, destacó por legendaria actuación en la saga de "Star Trek", "Alpha Dog" y "Terminator Salvation".

VLADÍMIR MASHKOV

Vladímir Mashkov goza de gran popularidad y es recordado por su actuación en la película "Misión imposible: Protocolo fantasma".

YURI KOLOKÓLNIKOV

Yuri Kolokólnikov saltó a la fama gracias a la serie "Game of Thrones", además, ha participado en "The Americans".

ÍGOR JIJIKINE

Ígor Jijikine interpretó a un coronel soviético en "Indiana Jones". Además, ha aparecido en docenas de películas y series de televisión de Hollywood. Destacan sus roles en la serie "Alias", y en las películas "Ruslan: Venganza de un asesino" y "Hunter Killer".

SAVELI KRÁMAROV

Saveli Krámarov es considerado una leyenda del cine soviético, fue uno de los mejores comediantes de la URSS, con su simpatía se ganó el corazón de miles de personas.

En 1981, Saveli Krámarov emigró a Estados Unidos, pero tuvo que comenzar de cero porque en el país norteamericano no era conocido.

IRINA BAEVA

Irina Baeva, nació Moscú, Rusia. La actriz ha contado que desde niña comenzó a estudiar español y aprendió a hablar el idioma gracias a que veía telenovelas mexicanas.

Antes de ser una reconocida actriz, Irina Baeva estudió periodismo, pero siempre tuvo claro que quería dedicarse a la actuación.

Irina Baeva viajó a México, perfeccionó su español y terminó su carrera en el CEA. La actriz rusa ha participado en exitosas telenovelas mexicanas como: "Muchacha italiana viene a casarse", "Pasión y poder", "Vino el amor", "Me declaro culpable", "El Dragón: el regreso de un guerrero", "Soltero con hijas" y "Amor dividido".

(Ann Ventura)