Uno de los atributos por los cuales la red social TikTok se ha convertido en una de las preferidas por los usuarios de internet es por la gran cantidad de historias que se comparten y se vuelven tendencia.

Tal es el caso de un contenido en el que se puede apreciar el momento en el que la actriz mexicana Thalía salvó a un pequeño ratón de ahogarse en la alberca de su casa.

Este hecho se hizo viral pues la famosa llevó a cabo el rescate con mucha ternura, lo cual generó muchos comentarios por parte de los usuarios.

En dicho video se logra escuchar como la cantante menciona haber visto algo en su piscina por lo cual se acerca a ella.

"Acabo de ver una cosita aquí o algo ahí, pensé que era una rana pero miren lo que es", señaló Thalía.

Lo que más llamó la atención fue el trato que le dio al animal pues con voz muy tierna le habló para después sacarlo del agua.

"¿Qué te está pasando?, te estás ahogando ahí, no, no, no", se puede oír en la grabación de la cantante.

Dicha publicación se ha vuelto tan viral que ya cuenta con más de 80 mil likes además de contar con más de mil comentarios.

CAO