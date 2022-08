Gabby Tamez, ex colaboradora de "Platanito" lo acusa de acoso y asegura que "como persona es una asquerosidad".

La compositora reveló que desde el primer día que entró al programa, el comediante le advirtió que a él le gustaban "los masajes y las caricias".

"Cuando estuve en el programa de ´Noches con Platanito´ nos la pasábamos más de 10 horas, a veces hasta 11 horas o más en el show. Cuando llegué, me llevan a presentar con ´Platanito´ a su camerino, yo iba con toda la ilusión, tenía 20 años y pues súper emocionada", relató al programa Chisme No Like.

Y agregó: "Cuando llego, me presentan y le digo: ´hola, yo soy Gabby y hoy te voy apoyar´, y él de: ´mucho gusto´ y todo el rollo, y ya me dice: ´pues a mí me gustan los apapachos, las caricias´ y yo empecé a entrar en una onda como de pánico, porque me sentí acosada, había más gente en el camerino, puros hombres y me sentí intimidada porque no esperaba ese recibimiento".

¿TE ATREVERÍAS A PROBAR EL EXÓTICO PLATILLO "CARNE DE CHANGO"?

"PLATANITO": SE SUMA OTRA DENUNCIA DE ACOSO EN SU CONTRA

Gabby le dejó las cosas claras a "Platanito", pero él comenzó a tratarla mal.

"Día tras día, por más de cuatro años, como yo era de las que no le seguía la corriente, siempre trataba de hacerme la vida imposible, y toda la producción lo sabía, hasta la gente de la audiencia, a veces eran comentarios ofensivos y contra mi trabajo. Le encantaba estar picando, llegó un momento en el que fui con producción y pregunté si iban a hacer algo y ellos me decían que no podían hacer nada".

PIDIÓ AYUDA, PERO NO LE HICIERON CASO

Tamez aseguró que muchas veces acudió a producción para que hicieran algo al respecto, pero le dijeron que no podían hacer nada, porque el payaso era la estrella del programa.

"Cuando pensamos que la producción te podía apoyar, pues nadie hacía nada porque sí le tenían mucho miedo, porque era la estrella del canal, y yo sé de mucha gente que pasó por lo mismo, pero nadie podíamos hacer nada".

Finalmente, Gabby señaló que no lo denunció públicamente, debido a que apenas estaba iniciando su carrera, y temía que le dijeran en redes sociales que solo se quería colgar de la fama del comediante.

GABY RAMÍREZ, LA PRIMERA EN ACUSARLO

La semana pasada Gaby Ramírez también reveló que fue víctima de Sergio Verduzco en el mismo programa "Las noches con Platanito", y al igual que Gabby Tamez acudió con la producción, pero le dijeron que no podían hacer nada, porque el payaso era la estrella del programa.

GUANAJUATO: 6 RINCONES PARA VACACIONAR

(Lérida Cabello)