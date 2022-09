"PLATANITO" ROMPE EL SILENCIO SOBRE LAS ACUSACIONES DE GABY RAMÍREZ

Sergio Verduzco, mejor conocido como "Platanito" rompió el silencio sobre las supuestas acusaciones de acoso que la conductora Gaby Ramírez hizo en su contra a principios de agosto.

El comediante mencionó estar tranquilo, pues hasta el momento no existe nada legal en su contra, y tiene las pruebas de que Ramírez sabía que se trataba de una broma.

"Yo estaba viendo la entrevista que ella dio, simplemente ella contó a manera de anécdota algo que sucedió en un programa. En su momento lo arreglamos, volvimos a ser amigos, después de esa ocasión Gaby siguió yendo a mi programa muchísimas veces", dijo "Platanito" en la presentación de su próxima gira de conciertos.

Agregó que no tiene nada que responder a las acusaciones de la conductora, debido a que no hay una denuncia formal.

"No tengo nada que hablar, no hay nada legal, yo estoy muy tranquilo. Ella platicó que me llevó flores; me dijo: ´Platanito, discúlpame. Me lavaron la cabeza y me hicieron tratar de afectar y la regué´. Nos volvimos muy amigos, otra vez Gaby y yo", apuntó.

Verduzco reveló que hay imágenes que comprueban su inocencia y que "los hechos demuestran la verdad", y asegura Gaby Ramírez solo contó lo que vivió con él y no está molesta por lo que él hizo.

"En ningún momento ella me acusa ni está molesta. Ella dijo que lo único que no le gustó es que yo nunca le ofrecí una disculpa, pero ella no me está acusando ni está mencionada nada".





¿DE QUÉ ACUSA GABY RAMÍREZ A "PLATANITO"?

A principios de agosto se dio a conocer que Gaby Ramírez, quien trabajaba para "Estrella TV", en "Chisme no Like" acusó a "Platanito" de presuntamente haberla tocado sin su consentimiento durante uno de sus programas, por lo que no supo cómo encarar al comediante, pero pidió ayuda a los directivos del canal, quien le respondieron que no podían hacer nada porque "era consentido", y le aconsejaron que mejor se disculpara y le llevara unas flores.

