Desde hace unos días se generó mucha expectativa sobre la nueva canción de Shakira, y horas antes de su estreno este miércoles 11 de enero se filtró parte de una de las estrofas, en el que hace referencia a su expareja Piqué, haciéndose viral en redes sociales.

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

Luego de su separación con el exfutbolista, la intérprete lanzó temas como "Te felicito", luego "Monotonía", donde tocó el tema de su relación con Piqué y ahora presentó "Music Sessions 53" con Bizarrap, en el que arremete contra él y su pareja Clara Chía.

¿CÓMO REACCIONÓ PIQUÉ A LA NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA?

Esta indirecta bien directa llegó a los ojos de Piqué, y al parecer reaccionó mediante redes sociales, donde publicó un extraño mensaje con figuras de una carpa de circo, un payaso y una rueda de la fortuna.

Pero el destinatario de este misterioso tuit no era para Shakira y su nueva canción, sino para Javier Tebas, presidente de La Liga, quien calificó la Kings League como "un circo". A pesar de la aclaración, usuarios de Twitter publicaron mensajes relacionados con la colombiana, y hasta le dedicaron varios meses con los que aseguran que la mamá de sus hijos "terminó con él".

Algunos de los comentarios que generó la publicación de Piqué fueron:

"Un día como hoy 11/01/2023 falleció un tal Gerard Piqué", "Piqué no aprendiste nada de los ex de Taylor Swift", "Si con Te felicito y Monotonía te dejaron en Jaque, con Bizarrap te quedarás en Mate mi rey", "¿Sigues vivo?", "Hasta a mí me dolió, excelente canción", "Supongo que describes tu propio circo. Anda a llorar en un rincón con claricienta".

(Lérida Cabello)