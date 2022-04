Pink Floyd se une para apoyar a Ucrania con su nueva canción "Hey Hey Rise Up"

Tras 28 años de su último lanzamiento musical llamado "The Division Bell" en 1994, la banda decidió reunirse nuevamente, pero en esta ocasión por una buena causa, para apoyar a Ucrania a través de su música.





Este viernes el grupo británico Pink Floyd lanzo su nuevo tema titulado "Hey Hey Rise Up" (Hey Hey Levántate) a lado del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk de la banda de rock Boombox.





De acuerdo con un tweet lanzado en la cuenta oficial de Pink Floyd dieron a conocer esta sorprendente noticia asimismo declararon que el dinero recaudado será donado a Ucrania en muestra de apoyo al país que ha sido invadido por las fuerzas militares de Rusia.

Aquí está el video oficial de 'Hey Hey Rise Up', la nueva recaudación de fondos de Pink Floyd en Ucrania con Andriy Khlyvnyuk de Boombox



Dentro del nuevo single se puede apreciar el video de Andriy que publico en su Instagram en el que se ve con uniforme militar interpretando la canción de protesta ucraniana llamada "The Red Viburnum In The Meadow".





El video de "Hey Hey Rise Up" está dirigido por el director y guionista Mat Whitecross y la caratula de la canción esta diseñada por el artista cubado Yosan León el cual se baso en la flor nacional de Ucrania, un girasol.

David Gilmour, vocalista de Pink Floyd tiene una estrecha relación con el país Ucrania ya que sus nietos y su nuera son descendentes de dicho país, por ello su muestra de apoyo a través de la música.