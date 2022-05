La emblemática banda "Pink Floyd" está buscando sacar provecho de uno de los catálogos más valiosos de la música rock con una subasta de 350 millones de libras por los derechos de sus canciones.

Cabe señalar que los representantes de la banda se han puesto en contacto con compradores potenciales.

Pink Floyd surgió en 1965 y comenzó a tocar en clubes psicodélicos clandestinos de Londres, se hizo famosa por sus álbumes conceptuales y giras espectaculares que llenaron estadios de todo el mundo.

Los inversores se han apoderado de los derechos de las canciones como un activo valioso a largo de los años, por ejemplo Bruce Springsteen vendió recientemente sus éxitos por 366 millones de libras esterlinas, mientras que Bob Dylan se embolsó 470 millones de libras esterlinas por su catálogo.

Pero es posible que el mercado haya alcanzado su punto máximo con las plataformas de transmisión que enfrentan un crecimiento más lento a medida que la crisis del costo de vida ataca y solo hay una cantidad limitada de catálogos "blue-chip" disponibles para la venta.

Eso puede explicar por qué Pink Floyd, cuyos éxitos incluyen "Another Brick in the Wall", ha abierto conversaciones con pretendientes, que según informó Bloomberg News están en etapas iniciales.

Sus álbumes de estudio "Wish You Were Here" y "The Wall" , fueron comprados por Warner Music como parte de un acuerdo de 487 millones de euros en 2013 para adquirir Parlophone, el antiguo sello EMI.

El cantante y bajista Roger Waters dejó la banda en 1985 y luego demandó a sus compañeros de banda por el uso del nombre. El tecladista Richard Wright murió en 2008.

Recordemos que el último álbum de Pink Floyd, "The Endless River" , fue lanzado en 2014. El guitarrista David Gilmour y el baterista Nick Mason lanzaron una canción el mes pasado bajo el nombre de Pink Floyd para apoyar a Ucrania tras la invasión rusa.

Los posibles postores para el catálogo de Floyd incluyen a Hipgnosis, el vehículo de inversión que ha gastado 1.000 millones de libras esterlinas para adquirir los derechos de 65.000 canciones, incluido el catálogo anterior de "Neil Young" y éxitos de "Shakira", "Blondie", "Stevie Nicks" y "Barry Manilow".

Fundada por el manager de artistas Merck Mercuriadis y Nile Rodgers de Chic, Hipgnosis sería una buena opción para Floyd: la compañía lleva el nombre del equipo de diseño de Hipgnosis detrás de las llamativas carátulas de los álbumes de los años 70 de Floyd, con las que el adolescente Merck estaba obsesionado. Hipgnosis se negó a comentar sobre la oportunidad de Floyd.

Se espera que Warner Music, propiedad de Sir Len Blavatnik, haga una oferta sustancial para retener el catálogo de una de las joyas de su corona.

Una disputa entre Gilmour y Waters podría complicar cualquier venta. Waters acusó a Gilmour de prohibirle usar el sitio web de Pink Floyd para promocionar su trabajo en solitario y dijo que su excompañero de banda se atribuyó demasiado crédito por el bucle de cinta de la "caja registradora que suena", que proporciona la apertura distintiva de "Money".

Waters firmó su parte editorial de los clásicos de Floyd, incluidos "Money", "Another Brick in the Wall" y "Shine on You Crazy Diamond", la canción dedicada al líder original Syd Barrett, para la compañía alemana BMG. Los derechos de publicación de Gilmour, Mason y Wright's Floyd son administrados por Imagem Music UK.

Abordando temas de alienación, codicia y enfermedad mental en composiciones a menudo extendidas, el catálogo de Floyd, liderado por "Dark Side of the Moon", que vendió 30 millones , continúa vendiendo fuertemente en vinilo, ganando una nueva generación de fanáticos. Su catálogo de 28 álbumes, incluidas compilaciones, podría igualar los 366 millones de libras que Springsteen obtuvo de Sony por su música.

Gilmour, de 76 años, con un valor estimado de 145 millones de libras esterlinas, ha estado "reduciéndose" en los últimos 20 años, vendiendo su casa de Londres por 3,6 millones de libras esterlinas en un intento por financiar viviendas para personas sin hogar. Subastó 123 de sus guitarras más preciadas y recaudó 15 millones de libras esterlinas para caridad. El cantante y bajista Waters, que realiza giras regulares con sus álbumes en solitario y canciones de Floyd, tiene un valor de 250 millones de libras esterlinas.

El baterista Mason, que invirtió su riqueza en una colección de autos clásicos que incluía Ferraris, Bugattis, Aston Martins y Porsches, formó una nueva banda, Saucerful of Secrets, para recorrer la música antigua de Floyd.

Hipgnosis afirma que las canciones son un activo más confiable que el petróleo, ahora que la transmisión y las plataformas como TikTok están dando una nueva vida a éxitos que han demostrado su valía durante décadas.

Los jugadores establecidos de la industria de la música argumentan que Hipgnosis, después de haber recaudado 1 mil millones de euros en capital, está pagando múltiplos en canciones que pueden no generar un retorno de su inversión.

Los rockeros que se dieron cuenta de sus activos incluyen a Sting, quien vendió su catálogo anterior, con éxitos como "Roxanne", "Every Breath You Take" y "Englishman in New York", a Universal Music en un acuerdo que se cree que vale hasta 300 millones de dólares.

(Azucena Uribe)