Pilar Montenegquro sé alejó por muchos años de la vida pública, pero ahora vuelve aparecer en redes sociales para mostrarnos nuevas imágenes que reflejan actual estado de salud.

Desde que la ex Garibaldi dejó de aparecer ante el público comenzaron a generarse los rumores de se había retirado del mundo del espectáculo por serios problemas de salud.

Sin embargo, sorprendió con su reciente aparición en redes sociales, pues mostró unas imágenes en las que luce una figura envidiable.

Pilar Montenegro aclaró en su cuenta de Instagram los rumores de que se había retirado del mundo del espectáculo por serios problemas de salud.

Hace unos días compartió en sus redes sociales un video de su cumpleaños, celebrado el mes de mayo, donde se ve con un grupo de amigos, que la acompañaron a festejar.

''No les había compartido este video de mi cumpleaños. Estoy muy agradecida y bendecida con todas las personas que me rodean, amigos que son mi familia. Los amo'', escribió la cantante en su publicación.

Aunque a Pilar no se le ve frente a los reflectores desde hace 9 años, se había dicho de la cantante presentaba una enfermedad degenerativa y que al parecer no quería dejarse ver con esta condición, información que fue desmentida por la propia Montenegro y se le vio en perfecto estado de salud.

Pilar Montenegro agradeció el afecto que le tienen sus seguidores: ''Vámonos... Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su mensajes, etc., pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr a trotar. A pasarla rico en unas ricas vacaciones'', escribió junto a la imagen en donde se le puede ver en un avión.

En otra de sus fotografías, Pilar presumió que a pesar de los años sigue conservando una espectacular figura, pues lucía un vestido corto de color blanco y un sombrero en la playa: ''Hoy es un buen día para ser feliz''.

brinda apoyo a Mónica Dossetti

Además, de aclarar los temas de su salud, la actriz se pronunció también en su cuenta oficial de Instagram, sobre el caso de la actriz retirada Mónica Dossetti, quien fue violentada por su hermano, José Dossetti, según mostró un video que comenzó a circular en redes sociales.

''Hoy al ver ese video, que por todos lados circula me rompió el alma, el ver a una querida y vieja amiga sufriendo y siendo abusada de esa manera, da impotencia y coraje, solo quiero que sepas mi querida Mony, que no estás sola, alza tu voz. Te mando un abrazo lleno de mucho cariño'', mencionó.