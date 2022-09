PERIODISTA EXHIBE A GUSTAVO ADOLFO INFANTE: COQUETEA CON CHICAS TRANSGÉNERO

Tras la polémica entre Gustavo Adolfo Infante y su pelea con las conductoras de "Sale el sol", Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, ahora el periodista Michelle Rubalcava expuso algunos "trapitos sucios" del presentador, debido a que fue despedido de Imagen por culpa de él.

El presentador fue tachado de misógino y machista luego de amenazar a una de sus compañeras con hacer que la despidan del matutino solo porque él no se sentía cómodo trabajando con ella, por lo que varios famosos exigieron que salga de la televisión mientras que el periodista Michell Rubalcava lo amenazó con exponer varios trapitos al sol.

Luego de que Gustavo Adolfo asegurara que Ruvalcaba se había "metido" con los ejecutivos de la televisora para conseguir trabajo, el periodista lo amenazó con exhibirlo y lo cumplió. A través de su canal de YouTube, Rubalcava exhibió que el conductor le habría coqueteado a una chica transgénero originaria de Tijuana llamada Isis Hernández.

La modelo, que participó en el concurso "Miss Trans 2022", apuntó que Infante era alguien grosero y una persona muy déspota, incluso primero le dijo que estaba guapa, la invitó a comer y después se refirió a ella como hombre durante una entrevista.

"El señor Gustavo Adolfo Infante es una persona muy grosera, de hecho, en una entrevista con Lupita Jones se refiere a nosotras como señores, dice que siempre vamos a ser hombres, para mí es una persona muy grosera... El señor en una ocasión me habló por Instagram y me dijo qué bella estaba, que qué guapa, que cuando salíamos a comer y cuando lo visitaba en la Ciudad de México", expresó Isis.

Y añadió que a pesar de que el periodista de espectáculos está casado, no le importó y le pidió a la chica trans su número, pero no se lo dio por qué sabía qué clase de persona era.

"Él me pidió mi WhatsApp y yo le dije que no, no me gustaba pasar mi contacto personal porque no lo conocía, y aparte, ya tenía referencias de ese señor, le pregunté que ´¿para qué´ y me dijo ´nada más para tener tu contacto; y me bloqueó. Quién sabe cuál haya sido su fin".

Finalmente, la modelo trans con la que coqueteó Gustavo le llamó la atención que él estaba casado y hablaba muy mal de la comunidad LGTB+.

"Pero digo, oye por qué hablas tan mal de la comunidad o de las chicas trans y tú buscas chicas trans, no me buscó para una entrevista, no supe ni el motivo, ni la razón por la que me buscó y no le vi, ni pies ni cabeza y el decirme que qué guapa, dije ¿cómo por?, si es una persona casada, me dejó como intrigada, o será que lo hace para taparle el ojo macho".

