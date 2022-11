El cantante Pepe Aguilar dio a conocer que tras realizarse una prueba resultó positivo a covid-19.

El famoso señaló que no tiene síntomas, pero permanece en aislamiento, dijo que "me había salvado dos años y cachito" de contagiarse, y ahora tuvo que cancelar sus presentaciones.

Aguilar bromeó ante la cámara de "Despierta América" al contar cómo se enteró que estaba contagiado, habló que no se había dado cuenta que estaba enfermo de covid-19, pues no tenía síntomas.

Se hizo una prueba rutinaria y fue ahí en donde se dio cuenta que estaba contagiado:

"El virus este que a todo mundo le da, me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde, de pura tarugada me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo, yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada", compartió.

El artista se disponía a presentar su libro "Mexicano hasta los huesos" en Guadalajara, en donde se revela la memoria gráfica del espectáculo que ofreció la familia Aguilar hace dos años en la pandemia.

