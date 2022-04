Penas y glorias de una Diosa

Han sido más de tres caídas, de las cuales se ha levantado victoriosa. Su historia no solo merece ser llevada a un un libro, una telenovela o una bioserie, su historia es la muestra y el ejemplo para muchas mujeres de que cuando se quiere se puede, sin importar lo que pase y superando todas las adversidades.

Me agrada la idea de poder escribir de Margarita, reconocida por todo el mundo como "La Diosa de la Cumbia". Una Diosa que que ha tenido no solo que enfrentarse a las traiciones de la gente, especialmente de hombres que le juraron amor incondicional y que hasta la dejaron en la calle. Una mujer que enfrentó la cárcel, la muerte por cáncer del amor de su vida y más tarde la madre que tuvo que luchar con su hijo para superar también esta terrible enfermedad.

Es una de esas personas que cuando la conoces y platicas con ella, es como si te reencontraras con una amiga de toda la vida que siempre tiene algo bueno que contar, animosa, entrañable. Con más de seis décadas de vida hoy no solo sigue abarrotando los escenarios en donde se presenta, también se ha convertido en una primera actriz y está triunfando en teatro con la puesta en escena "Lo mismos que a usted". Se define como "una mujer muy centrada, tengo mi parte soñadora, mi parte loca, mi parte divertida, soy muy divertida y me encanta la gente y hablar con ella".

Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, llegó a la ciudad de México en los ochentas, llena de carencias y con la ilusión de mandar dinero a su familia a Colombia, pues grabar jingles para comerciales no era suficiente. Era una mujer de gran talento y prácticamente sin autoestima, por eso todo el mundo le veía la cara y su talento pronto la convirtó en la vocalista de "La Sonora Dinamita", aunque le pagaban como corista. Y es que cuando el trabajo es tu mayor placer, te olvidas de darle el valor económico que merece.

"La Sonora Dinamita" creció como la espuma con temas en su voz como: "Tu Cucu", "Oye" y "Que nadie sepa mi sufrir", para entonces la cantante seguía cobrando poco y con mucho trabajo, así que decidió dejar la agrupación de Lucho Argain y formó su banda "Margarita y su Coco Loco", provocando la ira del líder de la "Dinamita" que la acusó no solo de robarle al púbico, de usurpación del nombre y también de traficar droga por lo que fue a dar a la cárcel.

"Estuve en la cárcel, fue horrible en ese tiempo se daba dinero para dañar a la gente, fui acusada de usurpación de nombre". Recuerda como los policías pasaban la macana sobre las rejas y la amenazaban "esos colombianos". Y cuenta como fueron esos días en prisión: "gracias a Dios estuve en la celda para mujeres, estuve yo sola, pero conviví con varios hombres que también eran de la Dinamita, éramos varios los acusados". Asegura que la verdad siempre sale a flote y así pudo pasar este trago amargo en su vida.

Queriendo seguir con su trabajo, seguía recibiendo amenazas y problemas que nunca imaginó: "Sufrí muchas cosas, me llamaban antes de un show para avisarme que venía la policía, que me habían puesto droga en el equipo, así que corríamos a buscar y encontrábamos las pacas de marihuana ahí sembradas".

Margarita se enamoró perdidamente de Mike Alvear, quien le daba amor y confianza, pero para su desgracia era casado. Al darse cuenta que estaba embarazada, decidió alejarse de él, pero Mike prefirió abandonar a su familia para iniciar una nueva vida al lado de la cantante. Poco les duró la felicidad pues Mike enfermó de cáncer, lo que no pudo superar... "un viernes despertamos y estaba ardiendo en fiebre, le dije que no iría a un baile que teníamos y me dijo que el trabajo era sagrado, que debía ir".

Ya no lo alcanzó a ver por que a su regreso había fallecido. El funeral fue terrible, su primer esposa no la dejaba entrar "me escupieron en el funeral, fui insultada, yo lo aceptaba por que creía que tenía la culpa y que lo merecía, no me dejaban entrar a la iglesia, el padre salió para abogar por mi y así lo despedí en el último asiento de la iglesia".

El amor y la decepción tocaron nuevamente a su puerta, un músico que no solo se aprovechó de ella, se nombró su representante y la estafaba cobrando el doble de lo que le declaraba. "Lo sacaron de un baile y ahí se terminó todo", lo único bueno que quedó de él fue una hija a la que ponía de pretexto para seguir a su lado. La maternidad le ha traído grandes satisfacciones, aunque no ha sido fácil: "tengo un hijo de 31 años y una hija de 25 y claro que es muy complicado ser mamá y papá, bueno cansa y ya llega uno a esta edad y descansa", bromea.

Subirse al escenario y cantar: "Disfruta las cosas buenas que tiene la vida..." no es nada fácil cuando pasas por problemas y enfermedades de tus hijos. "Mi hija tenía una malformación en una parte muy íntima, la tuvieron que operar" de lo que afortunadamente salieron adelante.

Lo peor vino después, cuando se enteró que su hijo Johnantan, al igual que su papá, tenía cáncer: "fue un problema grande, le diagnosticaron cáncer en el testículo, pero afortunadamente salió bien. Fue muy duro, fueron cuatro meses durísimos de quimioterapias, le extirparon el testículo, pero mira ya tengo nieto, a veces la vida te pone desafíos para luego darte satisfacciones, literalmente le costó un huevo", bromea. Margarita en ese momento decidió parar con su vida profesional: "no me sentía capaz de trabajar, era tanto el dolor, a veces las cosas que te pasan a ti no duelen tanto como que las que les puedan pasar a tus hijos, es un dolor como triple".

"La Diosa de la Cumbía" ha encontrado finalmente el amor, hoy disfruta a su pareja y por supuesto también la vida: "Hago de todo, veo televisión, me gustan los documentales, leo, pinto, hago artesanías, tejo, invento historias, escribo".

Y de este no hacer nada y todo nació "El Lugar donde habitan tus sueños", un texto que surgió de una depresión "empecé a contar mi vida, lo hice como una catarsis y terminó siendo un libro, cada que yo escribía una anécdota encontraba una frase positiva. Para llegar a encontrar tus sueños a veces te toca vivir cosas muy duras" y el libro se puede encontrar en las redes de Margarita redes de @margaritacumbia y en FB Margarita la Diosa de la Cumbia, sitio Oficial.

Canta, escribe y ahora decidió actuar luego de que llegó a sus manos un libreto con una obra "Lo Mismo Que A Usted": "Así actúa Dios, cuando lo recibí me dije soy capaz de hacer una obra de teatro así, es seria, no es para reírse, es para pensar y concientizarse, le pusimos canciones por que es tan intensa que queríamos suavizar los corazones".

La puesta en escena es la historia de una madre y su hijo que tiene que enfrentar los problemas de su madre que sufre de demencia senil. "Demencia, Alzheimer, lo difícil que es enfrentar esta enfermedad y tener que recluir a los padres en casas de reposo, es una montaña rusa de emociones".

La obra se presentó en el Teatro Wilberto Cantón en solo dos funciones y el éxito de Margarita fue tal que ya busca hace una temporada y llevarla de gira para que el público disfrute de ella.