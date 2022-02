Peleador de la UFC revela la verdad detrás de la foto con Belinda

La cantante Belinda nuevamente está en el ojo del huracán luego de que confirmara su separación con Christian Nodal, pero recordemos que hace dos días también se viralizó una foto de la intérprete de "Sapito" con el peleador de la UFC, Yair Rodríguez.

BRITNEY SPEARS REVELARÁ LOS DESGARRADORES DETALLES DE SU VIDA EN AUTOBIOGRAFÍA

Tras viralizarse la imagen generó un sinfín de críticas hacía Belinda y el peleador pues algunos usuarios de redes sociales aseguraron que estaban iniciando un romance.

Debido a los mensajes, el peleador de la UFC decidió borrar los comentarios y aclarar el motivo de la foto que fue titulado con un emoji de un hombre levantando la mano y el hashtag "#tbt", lo que daba una pista sobre el origen de la imagen, pero que pasó desapercibida por muchos de los fans de Nodal y Beli.

Se arrepintió

La postal junto a la nacida en España la compartió hace dos días, pero debido a los comentarios que salieron en torno a la publicación, el peleador no solo bloqueó los comentarios, sino que decidió realizar una justificación, ya que la foto no era reciente y no tuvo nada que ver con la ruptura del compromiso entre Beli y el exponente de la música regional.

"La foto que subí con Belinda es del 2013 cuando tuve el placer de conocerla en una de mis peleas en México. Mi intención nunca fue generar especulaciones, sino recordar el momento. Respeto y admiro a Belinda y le deseo lo mejor hoy y siempre", se puede leer en la publicación realizada hace 14 hora donde le pide a la gente que no se le pongan intensos.

LA CARTA DE DESPEDIDA QUE DEJÓ XAVIER MARC ANTES DE QUITARSE LA VIDA

Con este mensaje, los fans de Belinda, Nodal y el mismo Rodríguez pueden estar seguros que no tuvo nada que ver con la separación. En otras palabras, lo hizo para que no se crearan más especulaciones donde se pusiera su nombre, además de terminar las que ya se habían iniciado en redes sociales.

(Azucena Uribe)