Luego de que hace unos días, una revista publicó que Pee Wee se había casado con su mánager Pepe Rendón, rompió el silencio para hablar de las especulaciones sobre su sexualidad, y reveló cómo ha tomado la situación sobre su supuesta boda.

"Significa muchísima risa, la verdad. Honestamente, desde el martes que se dio a conocer, me he reído con mi mamá, mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen", expresó el intérprete de "Mi dulce niña".

ABC CANCELA EPISODIO ESPECIAL DE BACKSTREET BOYS POR DEMANDAS DE ABUSO A NICK CÁRTER

PEE WEE ROMPE EL SILENCIO POR LAS ESPECULACIONES SOBRE SU SEXUALIDAD

Y dejó en claro que lo único que le ha molestado es que ahora tiene que defender su sexualidad frente al público, los medios y hasta las mujeres con las que ha salido.

"Me da muchísima pena porque soy soltero y de repente salgo con una amiga y no funciona, de repente salgo con otra amiga y de repente sí funciona y me da muchísima pena porque toda la semana, todas mis amigas (me escribieron): ´¡Qué onda con esto!´".

Por lo anterior, el ex integrante de Kumbia Kings aprovechó para aclarar que siempre le han gustado las mujeres, y agradeció los mensajes de apoyo que recibió de parte de la comunidad LGBT +.

"Estoy enterado de que tengo público de la comunidad gay y siempre los voy a querer a todos. Agradezco mucho el apoyo".

Pee Wee confía en que, con el tiempo, esta situación se olvide, y que por lo pronto demandará al medio que quiso difamarlo con la noticia de su supuesta boda con Pepe Rendón, su mánager, pues es totalmente falsa.

Mientras que su representante también salió a desmentir lo publicado y señaló que todo lo que escribieron era una difamación, por lo que adelantó que tomaría acciones legales en su contra, y dejó claro que el intérprete no deseaba hablar sobre el tema, debido a que veía innecesario salir a aclarar "chismes".

¿POR QUÉ JUEZA NIEGA A PABLO LYLE NUEVO JUICIO?

(Lérida Cabello)