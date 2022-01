Pedro Sola reveló que Pati Chapoy le prohibió hacerse cirugías estéticas

Pedro Sola es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, el conductor de “Ventaneando” goza de gran popularidad con la audiencia joven del programa de espectáculos.

Al igual que otros famosos Pedro Sola también se ha sometido a algunos arreglitos estéticos para lucir más joven.

Pedro Sola sorprendió al revelarle a sus compañeros de “Ventaneando”, que Pati Chapoy le prohibió hacerse cirugías estéticas.

Hasta el momento se desconoce por qué Pati Chapoy le prohibió a Pedro Sola realizarse alguna cirugía estética, pero se especula que es por los problemas de salud que el conductor ha presentado.

El pasado 29 de diciembre, Pedro Sola confesó que tiene problemas de hipertensión, el conductor mostró el aparato que utiliza para medir su presión las 24 horas del día.

Acá traigo un aparato que me está midiendo la presión arterial, porque amanezco turulato, más de lo normal. Se me sube mucho la presión entonces le hablé al doctor y aquí lo traigo, 24 horas, me lo pusieron desde ayer.

Pedro Sola agregó que con el paso de los años ha presentado pérdida de audición y cataratas y es probable que ingrese al quirófano a principios de este año.

(Ann Ventura)