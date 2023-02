Pedro Sola y la inminente demanda a Yuridia

Después del escándalo mediático provocado por Yuridia a través de redes sociales en contra del conductor de "Ventaneando" Pedro Sola, este podría interponer una demanda contra la cantante pues no solo lo señalan como acosador, sino también se burlan del incidente de la mayonesa, actos que dañan severamente la imagen y el prestigio del conductor.

Luego de varios comentarios que circularon en las redes, Yuridia retomó algunos y los publicó en sus historias de Instagram escribiendo un: "se sabe", "que perro me salió la mayonesa" y además agregó: "aprovechen el rating que les estoy dando en "Ventaneando" y que mejor: "vendan mayonesa solo que en esta ocasión si digan bien la marca".

YURIDIA ESTÁ ATENTANDO CONTRA EL HONOR DE PEDRO SOLA

Para entender mejor el tema y los términos legales en los que está incurriendo, acudimos al abogado Guillermo Pous Fernández, especialista en Derechos de Autor y Propiedad Intelectual y Entretenimiento y asesor legal de Pedro Sola para conocer los pormenores del mismo.

-Recibí una llamada del señor Sola para actuar al respecto, estamos reuniendo pruebas y haciendo un análisis de lo ocurrido y en breve nos reuniéremos para tomar una decisión final. Don Pedro ha construido una gran imagen a lo largo de 27 años y cuenta con el apoyo y cariño del público.

¿En qué está incurriendo la cantante?

-Yuridia está violentando su imagen y atentando contra su honor, su reputación y prestigio ya que está haciendo burla de una situación profesional por el tema de la mayonesa y por otra parte continúa atentando a la intimidad, reputación y la vida privada de Pedro mediante señalamientos difamatorios, argumentando un supuesto acoso a su esposo lo cual causa un daño irreparable en el patrimonio moral de Pedro.

Pedro Sola conoció a Matías Aranda durante su participación en el exitoso reality de TV Azteca "La Academia". La relación no fue más allá de lo laboral y el conductor no fue más que cordial con él como lo ha sido con todos los participantes de las diversas generaciones de "La Academia". Luego Matías participó en el grupo Tobby que formó con Menny Carrasco, Oscar Jiménez, Agustín Arguello y Sebastián Martingaste. Todos ellos logrando colocarse en el gusto del público con su voz y su talento, a excepción de Matías que al no tener éxito ni resultados musicales decidió convertirse en manager de Yuridia, quien se enamoró de él decidiendo desplazar a su padre con el que ya había tenido problemas por malos manejos.

Suele ocurrir que los padres de los participantes de estos programas, de la noche a la mañana deciden convertirse en manejadores de sus hijos llevando al fracaso las carreras de sus vástagos y peor aun metiéndolos en serios problemas. No es un secreto y está documentado que Genaro Gaxiola, padre de Yuridia, la metió en serios problemas. Fue acusado en varias ocasiones de incumplimientos de contratos, negarse a devolver los anticipos de eventos que no se llevaron a cabo. Además de ser agresivo con los medios de comunicación.

¿UN ELOGIO ES UN ACOSO?

Existe el tabú de que si una persona tiene otras preferencias sexuales y elogia a alguien del mismo sexo se puede considerar como un acoso ¿esto es posible?, al respecto nos aclara el abogado Pous.

-Totalmente falso y con malas apreciaciones. Yo tengo amigos heterosexuales y homosexuales y eso no hace ni que sea heterosexual, ni homosexual. Es como si dijéramos que si tengo amigos idiotas, yo también sea un idiota. Cualquier hombre puede reconocer la belleza o lo galanura de alguien de su mismo sexo y eso no tiene nada que ver con mi sexualidad o con una forma de acoso. Reconocer la belleza o la estética de una persona aun siendo del mismo sexo, no implica nada. Entonces también sería un acoso entre las mujeres que constantemente se ven y se hacen elogios como: "qué bonita te ves" "esa ropa te hace ver más sexy", situaciones que son muy comunes entre las mujeres.

Enfático el abogado Guillermo Pous señala que los señalamientos que se han expresado en torno a Pedrito: "Son dichos discriminatorios y atentan contra la imagen, el prestigio, el honor y la vida privada de Pedro Sola y esto debe tener consecuencias, pues además es claro que existe una venganza luego de los comentarios expresados".

¿Qué se considera como un acoso?

-Básicamente es cuando se invade la esfera privada del otro. Cuando se entorpecen las actividades de alguien con reiteración de elogios que lo pudieran hacer sentir incómodos, cuando se coartan sus espacios, cuando se provocan coincidencias que pueden resultar incómodas. Además, tendría que haber un factor determinante para señalar el acoso, que la persona se lo hagas saber. En ocasiones se confunde pues hay quienes lo aceptan, o permiten determinados elogios, dan alas, y luego terminan por negarlo.

¿Cuál es el tipo de demanda que procedería?

-Es una demanda administrativa por atentar a la imagen y una demanda civil y a su vez demandar los daños y perjuicios por un daño moral. La primera consecuencia es que el juez obligue a ofrecer una disculpa pública y también hacer pública la sentencia.

¿También se puede pedir una remuneración económica y de cuánto?

-En este caso el demandante puede solicitar una compensación económica, por daños y perjuicios, demostrando si se interrumpieron negociaciones de contratos que ya no procedieron luego de las declaraciones hechas por la demandada. También evaluar lo que representa la marca Pedro Sola que se ha consolidado a lo largo de 27 años, finalizó.

En las últimas semanas Yuridia se ha encargado de denostar el trabajo no solo de Pedro Sola sino de los conductores del programa "Ventaneando", provocando a través de sus seguidores ataques constantes que no solo la defienden sino ofenden, denigran, promueven e incitan al odio mediático en medios redes sociales lo que también podría llevar a instancias legales contra la cantante y quienes resulten responsables.