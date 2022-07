El Escorpión Dorado, influencer y creador de contenido en YouTube, habló sobre su rivalidad con Pedro Sola a quien no le ha hecho saber que no es de su agrado.

Fue durante una emisión de Ventaneando, que el comediante Alex Montiel asistió al programa donde el presentador de espectáculos le mostró su desprecio con muecas de desagrado.

"Como sabes, entre gitanos no nos leemos la mano, entonces una cosa llevó a la otra y en el contexto está el significado. Pedro Sola tiene un episodio conmigo en vivo, y luego aparece en el hospital y se vio muy aparatoso, pero no pasó a más", reveló Alex Montiel.

Ahora, el influencer criticó que el el economista de profesión fue a parar al hospital supuestamente por un coraje en el set, pues el hecho de que Chapoy hubiera compartido una foto de Pedro Sola en una camilla de hospital "fue un show".

"Lo operaron de una catarata, pero la foto salió en camilla y todo, o sea tremendo. De alguna manera entiendo que fue un poco de show que hicieron también ellos para aminorar un poco la mala percepción que había tenido Pedrito un día antes. Pero él salió caminando", expresó.

El Escorpión Dorado estudió en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (CEFAC), por lo que es un rostro familiar para el elenco de la televisora desde antes de que explotara su viral personaje.

"Cuando yo estuve en Azteca sí lo llegué a ver (a Pedro), era como de hola y adiós, y eventualmente coincidíamos en alguna fiesta o sesión fotográfica y siempre hubo como buena onda; era un compañero de trabajo que no es tu amigo, pero que no te cae mal".

Lo seguirá "molestando"

Recordó que en una ocasión intentó hacer un programa para YouTube con él, pero que no lo logró.

"Traté de hacer un programa del Escorpión al volante con él, pero tuve una lesión en el pie y ya no se pudo hacer porque me quedé sin poder caminar y sin poder manejar por varios meses, pero él ya había dicho que sí...-En el programa de Ventaneando, en donde le hizo muecas ´le dije lo de la mayonesa´-, pero es algo que ya todo el mundo sabe, le dije que le pagaban por estar sentado y no decir nada, puras cosas evidentes, en ningún momento le dije algo personal o fuera de contexto. Nunca lo insultaría, no ha pasado ni pasará. Así que prefiero molestarlo con las 20 cosas que sí se pueden", concluyó.

aemz