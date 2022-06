Pedrito o el Escorpión Dorado víctimas o victimarios

Miren, les cuento...

Todo comenzó en un ambiente de cordialidad y compañerismo. La esperada llegada de "El Escorpión Dorado" se percibía, pues en el estudio de "Ventaneando" había más gente de lo acostumbrado, metiches jejeje, por que todos querían foto y video con "El Dios del Interneis".

Implacable, como es su costumbre, apareció El Escorpión con su aires de grandeza y arrogancia. Al mismo tiempo se dejaba ver a Alex Montiel entrañable, afectuoso y respetuoso, que saludaba y abrazaba a ex compañeros y amigos que hizo cuando formó parte del equipo de Pati Chapoy, allá por el 2004.

De antemano, yo sabía que a Pedrito no le agrada del todo el personaje que interpreta Montiel, pero que como todo un profesional permanecería estoico en la sala de "Ventaneando": "Es grosero, patán, irreverente, no le encuentro ningún chiste, me parece desagradable, me cae gordo", alguna vez me lo dijo Pedrito luego de sugerirle que se subiera -Al Volante con El Escorpión Dorado- "Eso jamás va a suceder", dijo.

El Escorpión y Pedrito se saludaron, platicaron y hasta el conductor en su cara le dijo que su personaje no le gustaba, pero que como persona no le caía mal. Ya durante la entrevista la cosa empezó a cambiar de tono pues quizá Pedrito se sintió ofendido, quizá El Escorpión se pasó de "lanza". Las preguntas, según el punto de vista de cada parte serían:

Pedrito: ¿te vienes a burlar de mi en mi propia casa?

Escorpión: ¿me invitas a tu casa para decirme que te caigo mal?

Siendo honestos, los dos tienen parte de razón.

SE PASÓ DE VER...AS EL ESCORPIÓN

Montiel decidió hablar de lo ocurrido en "Ventaneando" en "La Lata", otra de sus plataformas de Youtube, en donde me queda claro que le ganó el orgullo y la vanidad pues asegurando que estaba en su personaje de "El Escorpión Dorado", nunca dejó salir al ser humano que es Alejandro Montiel para suavizar quizá un poco las cosas con Pedrito, no pasó por su cabeza ni un segundo que estaba atacando a una persona de la tercera edad, a un hombre de 75 años y le siguió "zumbando" una y otra vez hasta dejar a Pedrito con el entripado y enorme coraje. Pudo ser más sencillo y menos agresivo ignorándolo.

SI YA SABEN COMO SOY PARA QUE ME INVITAN

"El Escorpión se alimenta de cada cosa para poder entretener -dice en La Lata- se alimenta de eso... del hate, de la ironía, de la mala onda de la gente y lo convierte en parodia", refiriéndose a lo que estaba ocurriendo con Pedrito.

Y entonces hace una referencia a la "Inteligencia emocional" que dice tener para situaciones incómodas, pero que tampoco tuvo en ese momento pues de ser así hubiera parado con los comentarios irónicos hacia Sola, que en algún momento muchos dicen, se convirtieron en agresiones. "Me di con la cuchara grande", se refiere a lo que hizo con Pedro... una y otra vez lo atacó lo llamó Gepetto, se burló de las mayonesas y remató diciendo que Pedrito no era famoso, entonces para qué lo buscó para subirlo a su camioneta, para que lo siguió "bulleando" si asegura no es un personaje importante.

YOUTUBER CON MILLONES DE SEGUIDORES

Alejandro Montiel Rodríguez, a sus 41 años, es uno de los Youtubers o Influencers más importantes y cotizados en México. En realidad hoy todos sabemos que es "El Escorpión Dorado" pero fue hace muchos años, ya casi 20, que lo conocí en televisión Azteca pues en la búsqueda de nuevas caras se crearon más de 15 programas de televisión con el fin de encontrar nuevos talentos.

Pati Chapoy, líder de los espectáculos en TV Azteca y en México, decidió realizar este proyecto que se cristalizó con verdadero éxito pues más de uno de los jóvenes que participaron en él, hoy son figuras destacadas en la los medios de comunicación como es el caso de Montiel.

ESTUDIÓ PERIODISMO

El hombre detrás de la máscara de "El Escorpión Dorado" estudió la carrera en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de donde han egresado grandes de la comunicación como Pati Chapoy y no es por presumirles pero también yo.

Hijo de un abogado y una socióloga, es fanático del futbol y lo juega con un grupo de amigos en Villa Olímpica. Es grande en el doblaje, le gustan las malteadas de vainilla, las papas a la francesa y los camarones. Es padre de dos hijos y está felizmente casado por lo que ha hecho todo por su familia, hasta se encueró cuando participó en una filmación de los 400 pueblos.

"El Escorpión Dorado es la representación de todo lo que odio de las personas cagantes que me topo en la vida. Me caga la incongruencia y la injusticia". Y asegura que perdió el cabello por un personaje que interpretó en el que se lo pintaban, aunque luego se consuela diciendo "La gente se queda pelona por ser muy ingenios, inteligente o por demasiada actividad sexual".

ESPECULACIONES SOBRE EL CASTIGO Y LA SALUD DE PEDRITO

Montiel le mandó un mensaje al conductor al enterarse de que estaba en el hospital: "Que te recuperes en chinga, el más sincero de los abrazos aunque no le caiga bien mi personaje, yo o ambos dos".

Algunas publicaciones aseguraron que Pedrito había recibido una llamada de atención por parte de ejecutivos de TV Azteca, lo que es completamente falso y de inmediato las redes se llenaron de comentarios a favor y en contra de los protagonistas de este novelón.

Una foto en el hospital y un comentario, bastaron para que las redes sociales se desbordaran y llegaran a ser tendencia durante todo el fin de semana, -Pedrito, Pati Chapoy y El Escorpión Dorado- sobre lo ocurrido en "Ventaneando". Entonces confirmamos que Pedrito si es un verdadero fenómeno de las redes sociales y que su popularidad va más allá de lo que muchos puedan decir.

En un día Pedrito fue el victimario y el Escorpión la víctima y al día siguiente cambiaron los papeles para atacar al Escorpión por mandar a Pedrito al hospital. Así de incongruente la gente en las redes sociales.

Alex Montiel comenzó su camino en YouTube subiendo muestras de su trabajo como reportero televisivo. "El Escorpión Dorado" nació luego y es un personaje que lo ha vuelto una celebridad en Internet. "El trabajo en cualquier plataforma exige disciplina, es un error creer que saltar de los medios electrónicos e impresos va a ser fácil por que lo harás en tu tiempo libre. Es un trabajo de tiempo completo al 100%, no es una diversión como muchos creen".

HABLA EL ESCORPIÓN DORADO

¿Cuándo nace la leyenda de "El Escorpión Dorado"?

-La Leyenda siempre ha existido en tiempos inmemoriales, pero la primera vez que el mundo actual tuvo conocimiento de mi existencia fue en el 2009. En ese momento salí en algo que yo invente se llama el "Interneis" para darle lecciones de vida un idiota que se llama Werevertumorro que ya falleció. Y otros tantos luego se unieron a la lista de mis súbditos y de alumnos en todo el mundo del espectáculo, de la política, del deporte y de la vida pública en general.

HAY RIVALIDAD CON EL WEREVERTUMORRO

Y hablando del Werevertumorro – su hermano- quisimos saber si existe una rivalidad con él, ya que con la aparición de El Escorpión, este se desdibujó...

-No existe rivalidad cuando tienes empleados fieles, el siempre ha sido un súbdito bastante conciso y siempre está presente cuando necesito que me pulan las botas, que vaya por el café. No considero que haya existido una rencilla porque hasta eso con que le tengas con su maní es feliz. Sabes que me debe la toda la fama a mí o la poca que le queda. Todo el mundo quiere un pedacito de mi peluche en el estuche.

MONTIEL, LA LATA, EL ESCORPIÓN Y SUS SEGUIDORES

-Alrededor de 30 millones de seguidores en todas mis redes, me sorprende cuanta gente me puede amar y desear al mismo tiempo. Déjame decirte yo no nada más tengo súbditos y fans... esos que se dicen detractores, los haters... todos esos güeyes son fans en conflicto están descifrando que sienten en su interior y ya cuando lo descubren es bien bonito porque se conviertan al Escorpión y llegan a ser mis súbditos. Soy un Dios, todo lo que toco lo convierto en oro porque todo mundo va a pedirme consejos no importa el código postal desde el güey más raspa, hasta la niña más fresa desde el más millonario hasta el güey más jodido.

BELINDA LA MÁS DIFICIL AL VOLANTE CON EL ESCORPIÓN

¿Cuentan que Belinda te costó mucho trabajo y hasta te pidió ver la edición de su participación contigo?

-Quería estar más tiempo a mi lado, eso fue lo que pasó. Belinda me incomoda que me vean como un objeto sexual, me estaba viendo la entrepierna todo el tiempo y llegó un momento que si es incómodo. Pero al final fue la mejor experiencia que ha tenido en su vida...

El Escorpión sigue con planes para el futuro. Entre ellos un nuevo doblaje de una película animada de un famoso estudio.

-Quizá vuelva a hacer LOL pues me piden que les vaya a subir el rating...

Y es que en la última temporada de LOL hubieron varios desacuerdos con los ganadores, Alexis de Anda y Ray contreras, que en mi opinión no debieron ganar por que de chistosos no tienen nada.

Y ni una línea más...