Paul McCartney revive dueto con John Lennon en su regreso a los conciertos

Tras una larga ausencia en los escenarios por la pandemia del coronavirus, Sir Paul McCartney volvió a presentarse en vivo, pero de manera épica, junto al mismísimo John Lennon. Sí, por supuesto que eso suena de locos, pero la cosa está en que el icónico bajista reprodujo un video con la imagen de su legendario compañero con todo y voz aislada para cantar a dueto.

El legendario ex Beatle arrancó su gira "Got Back Tour 2022" en el Spokane Arena de Washington con set extenso de 36 canciones, entre las que incluyó clásicos como: "Maybe i´m Amazed", "Here Today", "Dance Tonight".

Pero uno de los momentos que más marcaron la noche fue el habitual momento de homenaje a sus excompañeros fallecidos.

Comenzando con si interpretación de "I´ve got a Feeling", original del álbum "Let it Be", que originalmente cantaba junto a John Lennon.

También aprovechó el metraje del documental "Get Back", de Peter Jackson (disponible en Disney+), para introducir las secciones en que el Lennon cantaba. Así se produjo una "reunión" virtual entre la afamada dupla de compositores, decisiva para la música popular.

En el show, McCartney aprovechó de presentar en directo "Women and Wives", tema de su álbum McCartney III, grabado durante la pandemia.

Además, se mostró emocionado por volver a tocar en vivo.

"Wow, es todo lo que puedo decir, han sido una audiencia fantástica para nuestra noche de apertura", dijo McCartney al público que agotó las localidades.

Hacia el final, se mostró con una bandera de Ucrania en escena. En su cuenta de Instagram también publicó una foto para dar cuenta del regreso. "Muy contento de haber vuelto!", escribió.

