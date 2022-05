Pati Chapoy víctima de la violencia

Es alarmante lo que está pasando en nuestro país y especialmente en la CDMX, pues ya ni en nuestra propia casa nos sentimos seguros, mucho menos salir a la calle donde literal es un verdadero desafío y no sabes con qué te vas a encontrar en el camino. La gente está a la defensiva, irritable, grosera, violenta, ya no hay noción de la realidad, es preocupante y por eso hoy decidí contarles lo que nos pasó en un centro comercial, donde una mujer enloquecida y fuera de sí, decidió insultar a grito pelado y acusar a Pati Chapoy de ser la responsable de lo que está pasando en nuestro país.

Foto: Ernesto Hernández Villegas

Pati Chapoy es un icono de la comunicación, igual la encontramos en las redes sociales, que, en las revistas, periódicos, en la radio y la televisión. Es prácticamente conocida en todos los ámbitos y en el mundo de habla hispana. Igual destaca por sus atinados comentarios, su generosidad o su manera elegante de vestir un Carolina Herrera, que han querido usar muchas, hasta figuras de la política, sin lograr el porte y la distinción que posee. Sin exagerar, me consta que recibe mensajes y correos de todo el mundo, los que lee, atiende y responde, buscando de una u otra forma, brindar su apoyo.

Y antes de entrar en materia sobre todo lo ocurrido, me pongo a reflexionar en lo que pasó y me queda claro que no es más que el reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad de nuestro país, en el acontecer diario de la política y en el hecho de que siempre buscamos a quien echarle la culpa y no tomar la responsabilidad de nuestros actos.

AL IGUAL QUE MUCHOS CIUDADANOS ERNESTO HERNÁNDEZ VILLEGAS TAMBIÉN HA SIDO VÍCTIMA DE LA INSEGURIDAD QUE AZOTA LA CIUDAD DE MÉXICO

La violencia está a la orden del día, basta encontrarte con hombres y mujeres al volante que a la menor provocación te avientan el coche encima. En los últimos años se han sumado los motociclistas que de igual manera se sienten agredidos, ofendidos y a la menor provocación enloquecen. Me ha tocado desde una insultada, que me escupan la ventanilla y hasta que me patearan el carro. Y es que ni les importan, ni respetan las señales de tránsito, no hay quien los ponga en orden. La seguridad no existe en la CDMX y está peor lidiar con los uniformados.

Foto: Ernesto Hernández Villegas

En octubre del año pasado me asaltaron con pistola en mano en la esquina de Periférico y Altavista, venía del cardiólogo y por fortuna el corazón en buenas condiciones. Eran apenas las ocho de la noche y un tipo se acercó a golpearme la ventanilla con la pistola y pedirme la cartera y el celular. Ya ni les cuento el calvario que fue ir a la alcaldía Álvaro Obregón -como pasa en todas-, donde te tratan como si fueras el delincuente.

Foto: Ernesto Hernández Villegas

Luego le escribí a Lía Limón, la alcaldesa, y su respuesta en Instagram fue: "Tenemos muy pocos elementos de policía y aunque hemos pedido más nos dicen que este tema le compete a la CDMX. Estamos peleando presupuesto para poder tener más elementos el próximo año, pero sí que quede claro que el principal encargado de la seguridad es el gobierno de la CDMX". Nunca hubo el: "En que te ayudo, cómo te apoyo". Fue fácil echar culpas, y como no recibe apoyo por que pertenece a otro partido, ya saben. Actualmente Lía solo se dedica a llenar de topes las calles de su alcaldía, si no dense una vuelta por el camino al Desierto de los Leones.

ERNESTO HERNÁNDEZ VILLEGAS LANZA UNA FUERTE CRITICA AL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM Y AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: "LOS CAPITALINOS Y LOS MEXICANOS ESTAMOS A LA DERIVA..."

Los capitalinos y los mexicanos estamos a la deriva, tenemos una jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que ya está haciendo su campaña para candidatearse a la presidencia y lo que pasa en la ciudad le viene valiendo un pepino. Y qué decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, parece estar desquiciado -nada más hay que verle la cara en sus conferencias, está fuera de si- y tratando de dar palos de ciego a todas las críticas que los medios de comunicación hacen de sus "Mañaneras". Es una buena estrategia, ha creado un personaje, para distraer la atención de quienes le han descubierto sus enredos y lo ponen en evidencia. Su mejor cliente en este momento es Carlos Loret de Mola y de ahí para abajo buscando poner en evidencia a los comunicadores, aunque no se si ya se dio cuenta de que el que se está poniendo en evidencia es él mismo.

Queriendo tapar el sol con un dedo y ni López, ni Sheinbaum, han reparado en echar un vistazo a las redes sociales pues México está ranqueado en el cuarto lugar de los países con mayor puntuación de criminalidad y violencia en el mundo. definitivamente creo que el presidente es culpable de la ira y violencia que se vive en México y los mexicanos.

Y a que voy con esto y qué tiene que ver Pati Chapoy con toda esta retórica. El punto es que independientemente de lo que todos los habitantes de esta ciudad vivimos en nuestras casas desde problemas familiares, enfermedades, carencias económicas, nos enfrentamos a las apabullantes noticas que vemos por todas partes.

Descubrimos la crueldad de la guerra en el mundo y peor aún las constantes peleas de nuestro gobernante máximo, que a como dé lugar se quiere imponer sin pensar ni razonar, sin dar soluciones, acusando a los "fifís", a los "conservadores", y toda esa sarta de tonterías que ya nos tienen "hasta el copete". Vemos diariamente como se dan "hasta con la cubeta" los representantes de las cámaras peleando por ver quien puede más, en lugar de buscar mejoras para un México mejor.

Estamos rebasados, enojados, cansados y hastiados de ver y escuchar tanta violencia y tantos problemas y es así como la violencia comienza por la falta de respeto que termina en la agresión física en cualquiera de sus modos. En nuestro país la violencia verbal triunfa y es aclamada cada día.

PATI CHAPOY VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA

Fue algo de lo que ocurrió ese medio día en el que una mujer quiso enfrentar a Pati Chapoy, que sin deberla ni temerla, recibió ataques e insultos de alguien que nunca había visto en su vida. La falta de preparación, de educación, de ideas cortas, de poco criterio, su ignorancia la llevaron a pensamientos y comentarios fuera de lugar, pues miren que acusar a Pati de que los problemas que se viven en el país son por su causa. Mejor que le pregunte al presiente.

Foto: Ernesto Hernández Villegas

No me queda la menor duda de que todo lo que expresó y dijo esta señora a Pati Chapoy, es la consecuencia de sus insatisfacciones, descontrol emocional, de la triste vida que está viviendo, de ver como el país se está desmoronando y de querer desquitarse y sacar su rabia y coraje con alguien que sin tener nada que ver, pagó los platos rotos de sus frustraciones.

A mi querida Pati Chapoy la conozco desde hace más de 30 años. Es una mujer tranquila, ecuánime, discreta, una gran esposa, mejor madre, extraordinaria abuela e insuperable amiga.

Como jefa es muy estricta, le gusta que las cosas salgan bien y como se deben hacer. Es justa y sobre todo muy humana, siempre está para apoyar a su equipo en cualquier cosa que necesiten. Por algo la gente que trabajamos a su alrededor llevamos mucho tiempo a su lado. Como amiga... ya muchos quisieran tenerla, lo digo con sinceridad y seguramente muchos dirán que le "estoy lamiendo las botas", me vale.

Foto: Ernesto Hernández Villegas

UNA MUJER AGREDIÓ VERBALMENTE A PATI CHAPOY EN UN CENTRO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El caso es que hace como quince días la acompañé a hacer unas compras a un centro comercial y haciendo un poco de tiempo nos sentamos a tomar un café, en El Palacio de Hierro, donde de pronto pasó una mujer y apenas la vio empezó a decirle en voz alta: "Ahí está esta mujer... por su culpa el país está como está". La declaración me pareció absurda, fuera de lugar.

Me quedé sorprendido pues en 18 años de trabajar con Pati nunca había ocurrido algo así en ningún lugar y en ningún evento, cuando la gente la reconoce se acerca y le pide una foto, a lo que amablemente accede, le recuerda alguna situación o le hace algún comentario y Pati le responde sonriente.

Foto: Ernesto Hernández Villegas

Mientras esperaba que la mujer siguiera su camino, reflexioné sobre qué haría si alguna vez ocurría un incidente como este y llegó el día. No dije nada esperando que el asunto pasara desapercibido, lo que no ocurrió.

Mientras más se acercaba a la puerta, gritaba y vociferaba más y más cosas, estaba fuera de sí, enardecida, enloquecida y entonces no pude contenerme más, me levanté de la mesa y me acerqué a ella tratando de conciliar el asunto.

La cosa se puso peor, le dije "Cálmese, no viene al caso que se ponga así, no tiene sentido lo que está diciendo", pero en medio de su locura en la que no entendía nada seguía gritando, tuve que levantarle la voz y vinieron varios "Chinga a tu madre" de su parte, fue entonces que molesto le respondí con lo mismo. Nos propinamos toda clase de insultos. Para ese momento ya se había juntado la gente a nuestro alrededor, empleados de las boutiques y clientes. El hijo lloraba desconsolado viendo a su madre desquiciada por lo que le señalé que lo que estaba haciendo no era un buen ejemplo para el niño. Se molestó más. Vinieron más insultos. Por supuesto que su mayor coraje era que Pati nunca se acercó a ponerse al tú por tú con ella, es lo que hace una verdadera dama. Fue curiosos como en el otro lado de la moneda, dos señoras se acercaron a Pati y la invitaron a su mesa para resguardarla.

Foto: Ernesto Hernández Villegas

El aquelarre, los insultos a mi persona no cesaban. El marido, -al parecer extranjero por su acento- no entendía lo que estaba pasando y le pedía a la mujer que parara. Muy por el contrario, ella lo agredía también mientras que el niño lloraba desconsolado. De pronto la gente de seguridad me enfrentaba, como si yo fuera culpable de las locuras de esta señora. Faltó nada para que me pusiera una mano encima, lo que hubiera implicado una acusación formal de mi parte.

Al final decidí darme la vuelta pues al parecer el asunto no tenía fin. Tengo el nombre y la identidad de esta persona, que no pienso revelar y mucho menos ponerla en evidencia, allá ella y sus problemas mentales. Supe que la bronca entre el marido y ella siguió afuera de la tienda, al grado que él prefirió tomar al niño de la mano y abandonarla con su berrinche.

Mi molestia creció sobre todo porque era absurdo lo que pasó. Pati Chapoy es un personaje de prestigio y respetable de la televisión que, si bien emite opiniones sobre el acontecer del mundo del espectáculo y la vida cotidiana, no se mete con nadie y cada televidente es responsable de creer o no lo que ve en "Ventaneando" o lo que pasa, escucha o se lee en cualquier medio de comunicación.

Recordé entonces la anécdota de Daniel Bisogno que, en una ocasión, en un estacionamiento, fue insultado y en respuesta decidió perseguir a la mujer para reclamarle y esta de inmediato se echó a correr. También recuerdo los muchos casos de algunas villanas de telenovela que fueron agredidas por sus personajes: María Rubio que interpretó a "Catalina Creel", Laura Zapata, Rocío Banquells, Chantal Andere, Itatí Cantoral.

Yo bastante alterado y Pati muy contrariada nos subimos al carro y dejamos el lugar. Ahí quedó el incidente, pero reflexionando sobre el mismo agradezco que no pasó a mayores, que triste que Pati haya vivido una situación así y que pena por esta mujer que debe andar por la vida arrastrando sus conflictos personales y enlodando con ellos a todos los que la rodean, especialmente a su hijo que crecerá con tan mal ejemplo.