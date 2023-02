ESTA FUE LA RECOMENDACIÓN QUE LE HIZO LA CONAVIM A PATI CHAPOY SOBRE YURIDIA

Aunque ya han pasado varios años de que Pati Chapoy hizo comentarios sobre el aspecto físico de Yuridia, este tema salió a relucir de nueva cuenta en una entrevista que le hizo "El Escorpión Dorado" a la conductora de "Ventaneando", reviviendo la polémica.

Por lo anterior, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se pronunció al respecto y señaló a través de un comunicado que dichos comentarios han servido para fomentar una cultura discriminatoria en la sociedad.

"Aunque han pasado varios años desde que fueron vertidos dichos comentarios, han servido para fomentar una cultura discriminatoria en la sociedad, ya que la ´gordofobia´ limita el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres con cuerpos no hegemónicos, afectando su salud mental, capacidad de desenvolvimiento social, acceso a oportunidades laborales y hasta puede derivar en trastornos alimenticios como son la anorexia, la bulimia o el sobrepeso".

¿OBLIGADA O ARREPENTIDA? PATI CHAPOY OFRECE DISCULPAS A YURIDIA POR SUS COMENTARIOS

ESTO LE DIJO PATY CHAPOY A YURIDIA

Pati Chapoy, habló de algunos de sus "enemigos", saliendo a relucir el nombre de Yuridia, de quien hizo un comentario en el pasado, por lo que no da entrevistas al programa "Ventaneando".

"No somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa qué era una tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda", comentó Pati.

A lo que Yuridia le respondió a la conductora de "Ventaneando".

"La gordofobia y el body shaming antes era súper normal y, de hecho, me sorprende mucho que en el 2023 ella (Pati Chapoy) esté hablando de este tema de la forma más tranquila. Contemplé morirme, yo pensé que la solución era dejar de existir (...) Si yo no doy entrevistas, que no es verdad porque si ido un par de veces, si evito dar entrevistas a ciertos medios, no es por berrinche, ni porque me ofendí es porque casi me matan", señaló Yuridia.

ESTA FUE LA RECOMENDACIÓN QUE LE HIZO LA CONAVIM A PATI CHAPOY SOBRE YURIDIA

La Conavim recomendó al programa "Ventaneando", así como a otros medios de comunicación combatir todo tipo de violencia contra las mujeres a través de contenidos que dignifiquen la imagen de las mujeres atendiendo a la diversidad e interculturalidad del país.

"Al hacer estos comentarios en un espacio de difusión masivo, incurrió en actos discriminatorios que se puede tipificar dentro de la violencia digital y mediática en las disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Título ll, Capítulo IV TER, artículo 20 Quinquies), detonando en el pasado y ahora, en acciones dolosas que provocan burlas por el aspecto físico de una persona", señala la Conavim.

YURIDIA RESPONDE A LAS DISCULPA DE PATI CHAPOY

Sobre las disculpas que le ofreció Pati Chapoy, la cantante dio a entender que si lo hizo fue para evitar demandas, y reconoció que a ella nadie le va a regresar los años que perdió, pensando si vivir o no era una opción para ella.

