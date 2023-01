Todo puede pasar durante las transmisiones en vivo, tal y como ocurrió en uno de los programas de “Ventaneando”, cuando Pati Chapoy sufrió un malestar físico, por lo que tuvieron que llamar a los paramédicos para que la checaran, pues de repente se sintió mal.

¿PATI CHAPOY ESTÁ ENFERMA? ESTO SABEMOS

Hace unos días, Pati Chapoy se sintió mal en uno de los cortes del programa “Ventaneando”. En un video ella misma explicó que empezó a sudar frío, y sentía que se iba a desmayar, por lo que llamaron a los paramédicos para que la atendieran.

“Me empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho, y después del sudor, una taquicardia, y ya no me termino de sentir bien, yo no sé cómo ando de la presión”, así que la paramédico se la checó para ver si eso fue lo que provocó su malestar.

Después le preguntó si padece de alguna enfermedad, si toma algún medicamento, y le respondió que no, también le checaron el azúcar, por lo que le dieron un pinchazo en el dedo para sacarle sangre.

“Le comento su presión está baja, su presión tiene 90/60, la normal es 120/80, entonces si hay una diferencia, y su glucosa está en 135 no debe pasar de 120, vamos a suponer que es porque desayunó, pero no debe pasar de esos niveles”, le explicó la paramédico.

Por su parte, Ernesto Hernández Villegas, relaciones públicas de “Ventaneando” relató cómo empezó a sentirse mal Pati Chapoy.

“Estábamos platicando y empezó a decir que tenía mucho calor y de repente empezó como a sudar frío y dijo que se sentía mal, entonces llamamos a los paramédicos para que la revisaran, y entonces ya se dieron cuenta que tenía muy baja la presión”.

Algunos internautas le mandaron sus buenos deseos: “Ojalá y se recupere pronto”, “Saludos a la señora Chapoy, cuídese mucho, que bueno que la atendieron muy bien”, “Ánimo Sra. Paty, que todo salga bien para usted”, “Sra. Chapoy cuídese mucho le mando un fuerte abrazo y saludo cordial. Bendiciones”, “Primero dios estará bien”, “Abrazo fuerte… cuídate”, “Señora Paty Chapoy esperemos y esté bien y que este año esté llena de salud”.

(Lérida Cabello)