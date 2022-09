Pati Chapoy arremete contra Christian Nodal luego de que circulara un video en el que el cantante aparece, presuntamente, en estado de ebriedad en Las Vegas.

"Deja las fachas, el estado, lo van cargando, va que ya no puede caminar de lo pasado de copas", expresó la titular de "Ventaneando".

PATI CHAPOY ARREMETE CONTRA CHRISTIAN NODAL POR POLÉMICO VIDEO

Y agregó que los papás de Nodal deberían tener un acercamiento con él, debido a que anda en malos pasos.

"Los papás deberían de volver a acercarse a su hijo y cuidarlo, es que él los hizo a un lado, muy lamentablemente, muy mal hecho, muy mal hecho", puntualizó.

Pati señaló que su talento no está en duda, pero que debería cuidar su imagen tanto arriba como abajo del escenario.

"No se le quita lo talentoso, pero debes de cuidarte arriba y abajo del escenario", finalizó.

El video en el que aparece Nodal dio mucho de qué hablar en redes sociales, pues algunos internautas criticaron la escena que dio.

"Sus amistades... está muy joven, se está cayendo... y tiene que cuidar su carrera", "Lo que más siento es que se habla más de sus escándalos que de sus canciones y enorme talento, espero no se pierda en los excesos", "Si su familia lo deja solo en manos de sus amigos lo perderá todo, hasta su carrera", "Ya perdió el piso, el tener tanto dinero no le está ayudando y la gente que lo rodea no la ayuda que triste", "Qué pena".

CAPTAN A NODAL EN ESTADO DE EBRIEDAD

Christian Nodal fue captado borracho saliendo de un casino de Las Vegas, por lo que los guardias de seguridad tuvieron que sostenerlo, debido a que se tambaleaba y no podía mantenerse de pie. En el momento que lo sacaron del casino, muchos fans se acercaron para tomarse una foto con él, pero también porque al reconocerlo y verlo en ese estado, no dudaron ni un segundo en grabarlo y subirlo a redes sociales.

(Lérida Cabello)