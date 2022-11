O la reviven o los revive

A veces la critican por que muchos aseguran que solo canta covers y es lo que le ha dado el éxito y reconocimiento. Si bien es cierto, María José también ha logrado colocarse en el gusto de la gente por temas inéditos y por las muy buenas versiones que hace de los grandes éxitos musicales de los ochentas.

Pero ¿qué sería de estos temas de antaño si La Josa no los hubiera revivido? Quizá nadie los conocería. Y es que hoy cuando los jóvenes escuchan algún tema de María José aseguran que la intérprete original que lo dio a conocer, es la famosa ex integrante del grupo Kabah lo que sería un círculo vicioso pues quienes ya estamos entrados en años, los reconocemos en voces de famosas como Rocío Banquells, Karina, Ednita Nazario, Lucía Méndez, Flans, María Conchita Alonso, entre muchas otras...

Definitivamente lo que es muy rescatable, es que hay pocos temas en la actualidad que sean verdaderos éxitos, las letras actuales son vacías y carentes de contenido y muy, pero muy pocos artistas, cantan en realidad pues muchos se ayudan de la tecnología para que se escuche bien su voz.

En los ochentas nunca pasaba este problema de "hacer playback", y hay de quien se atreviera a pedirlo en "Siempre en Domingo", por que Don Raúl Velasco no le volvía a dar un espacio lo que resultaba una tragedia por que recordemos que este programa era la única plataforma para lograr el éxito en América Latina.

HASTA LUIS MIGUEL HIZO COVERS

¿Cómo te sientes cuando te dicen que cantas covers?

-Sabes qué pasa, es muy curioso como las generaciones van cambiando y como van aceptando o no los covers, pero es algo que no solo he hecho yo, muchos artistas lo hacen y lo hicieron. Por ejemplo Luis Miguel hizo su carrera de covers y de inéditas, todos los boleros de los cuarentas y cincuentas los revivió con mucho éxito. Otra que también hizo versiones nuevas fue Jenni Rivera y en ambos casos, como en muchos otros han funcionado, lo importante es mantener viva la buena música. Te puedo decir que yo hice la versión número cinco de "No soy una señora" y curiosamente esta generación dice "es de María José" y eso está padre, es un reto bonito.

VIENE NUEVO DISCO CON NUEVAS VERSIONES

¿Y para cuándo nuevo disco?

-Ya está listo, te cuento que iban a ser un par de sencillos pero se convirtió en un disco de 12 temas. Lo estamos planeando desde hace tiempo, desde la pandemia y el nombre era "Bailando sin salir de casa" por aquello de no poder salir, pero ahora ya todo mundo anda en la calle enloquecido, que es muy bueno para todos, ya nos hacía falta y que la gente salga a divertirse a los conciertos.

Para enero del 2023, La Josa hará gira en solitario por Estados Unidos empezando en Chicago, Dallas y McAllen y está en espera de confirmar más ciudades del país vecino. Además de varias presentaciones ya planeadas para la CDMX y la República Mexicana.

¿Y ahora de quiénes escucharemos nuevas versiones?

-Son 12 canciones y no es por que yo lo diga, pero quedaron muy buenas. "Me quedo aquí abajo" que cantó Ednita Nazario; "Se como duele", de Karina; "Dime", de Aranza, que escribió el maestro Manzanero; "Culpable o inocente", que hizo famosa Lucía Méndez y por cierto ya publicó en su IG que le gustó; "Pecado Original", de Ana Gabriel; "Ni se imaginan que yo estoy tan loca", de María Conchita Alonso; "Horas", de Flans; "Arrepentida y sola", de Beatriz Adriana; "Mi problema", de Marisela; y "Bailando sin salir de casa" de Martha Sánchez.

DE GIRA CON LA D'ALESSIO

Fue en Los Ángeles donde María José concedió esta entrevista, luego de abrir el concierto de Lupita D'Alessio y de hacer un dueto con ella en el YouTuber Theatre.

¿Qué recuerdos tenías de Lupita, antes de que te llamara?

-La recuerdo mucho en la actuación, en mi casa se veían telenovelas en las que aparecía y también cantando los temas de otras. Y definitivamente pues aquellos programas de "Siempre en Domingo" en donde veíamos a todos estos artistas. Siempre esperábamos el domingo para ver quién iba a estar con Raúl Velasco y se iba a consagrar.

Emocionada María José, asegura que tiene muchas cosas en común con la señora D'Alessio...

-Lupita y yo tenemos algo en común que es buscar canciones que tengan muchísima personalidad, que tenga que ver con nosotros, que nos embonen como anillo al dedo, no importa si es inédita o cover. Muchas de las canciones que canto y que canta Lupita, las escuché primero con ella como "Ese hombre que tú ves ahí..." me fascina, "Leona Dormida", que es un super clásico...

NUNCA IMAGINÓ COMPARTIR ESCENARIO CON ELLA

-No la verdad no, conforme ha ido creciendo mi carrera o pasando mi vida, ha sido muy chistoso como han ido llegando invitaciones. Un día de pronto sonó el teléfono y de repente que me hablaba Yuri: "hola quieres cantar conmigo". Pensaba que era una broma. Y de pronto he tenido la suerte de cantar con mucha gente. Con Lupita al principio solo abría el concierto pero en esta gira ya he cantado junto con ella y es imponente. Es un honor, es un privilegio estar con alguien que tiene una carrera tan increíble, tan consolidada, es un ícono de la interpretación en México y en muchas partes del mundo.

¿Cómo se llevan?

-Me llevo muy bien con ella, cada fecha que ha pasado nos llevamos más, la respeto mucho como profesional y como ser humano más. Es una relación que ha ido creciendo como cualquier relación y afortunadamente ha sido para muy bien, para mucho amor y para muchas risas. Lupita tiene un humor increíble, es una mujer que tiene una personalidad muy fuerte, pero también un corazón del mismo tamaño y una ternura del mismo tamaño. Es muy padre poder ver a Lupita en muchas facetas, como mamá, como amiga, de cómplice y sobre todo en su faceta de artista que me hace admirarla cada vez más. Su tenacidad es un gran ejemplo para mi.

FAN DE LOS ROMERITOS

¿Cómo pasas la Navidad?

-He tenido muy raras Fiestas Navideñas en los últimos años. En la primer pandemia, la de la influenza en 2009, tenía mucho trabajo y decidimos pasar Navidad en mi casa mi marido y yo, solamente los dos, comiendo romeritos y dormidos. Después que tuvimos a nuestra hija la pasamos en la playa nos gusta el calorcito, estar en traje de baño, no arreglarnos tanto y cenar ricos. Camarones, romeritos, que los amo cañón, y el Año Nuevo me gusta trabajar se me hace como un buen augurio para iniciar bien el año.

¿Tu cocinas?

-Más o menos pero mi marido cocina mejor, de verdad le gusta mucho la cocina y todos en su familia son muy buenos cocinando. La verdad yo mejor me dejo consentir y eso está mejor...