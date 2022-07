Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, asegura que "ya se quién mató a mi hijo", porque ya terminó los últimos peritajes.

"De hecho ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos ya casi 9 inculpados, no te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó", dijo en entrevista con Milenio.

PAPÁ DE OCTAVIO OCAÑA, ASEGURA "YA SÉ QUIÉN MATÓ A MI HIJO"

Adelantó que uno de los 9 policías fue el que le disparó a su hijo, pero aun no puede revelar el nombre del que lo hizo.

"Por supuesto, claro, nada más que no le puedo decir exactamente, pero fueron uno de los 9 policías, fue con el misil, con la metralleta que lo matan, eso es la prueba segura, tengo 8 carpetas de investigación".

BUSCARÁN QUE SE HAGA JUSTICIA

Octavio Pérez y su familia harán hasta lo imposible para que se haga justicia con la muerte de Octavio.

"He peleado conmigo mismo, he enfrentado tantas cosas, yo dije que iba a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no tengo miedo... es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo; no me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas".

Finalmente, Pérez reconoció que a pesar de lo difícil que han sido estos nueve meses, van por buen camino y esperan que en breve se sepa la verdad de lo que le ocurrió a "Benito".

"Imagínate nueve meses de esta tragedia, de estira y afloje, fiscalías y abogados, pero poco a poco, vamos por buen camino... Enterrar a un hijo es lo más difícil del mundo, no hay palabras, no hay científicamente una palabra para eso".

(Lérida Cabello)